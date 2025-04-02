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Хитрая социальная стратегия! Как простейшие организмы решают проблему добычи пищи

1:03
Наука

Трубачи, или стенторы, представляют простейших из класса ресничных инфузорий.

простейшие
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:E._coli_Bacteria_(16578744517).jpg by NIAID
простейшие

Им порой сложно добыть пищу. Но новое исследование показало, что стенторы могут решать эту проблему, объединившись в колонии и создавая потоки воды вокруг себя, что помогает им захватывать больше питательных веществ.

Исследования показывают, что стенторы могут создавать вихри, которые помогают им захватывать пищу. Когда пищи становится много, они собираются в извивающиеся группы, а когда её мало — живут поодиночке. Ученые заметили, что стенторы, приближаясь друг к другу, создают более сильные потоки, что позволяет им более эффективно охотиться, пишет nytimes.

Взаимодействие стенторов приводит к тому, что они постоянно ищут более сильных партнеров, чтобы увеличить свои шансы на выживание и получить больше питательных веществ. Это действительно удивительно: даже простейшие организмы могут проявлять такую сложную социальную динамику!

Уточнения

Шанс (фр  chance, первоначально — род игры в кости) — вероятность, возможность осуществления или достижения чего-либо, а также условие, которое может обеспечить успех.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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