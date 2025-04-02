Хитрая социальная стратегия! Как простейшие организмы решают проблему добычи пищи

Трубачи, или стенторы, представляют простейших из класса ресничных инфузорий.
Им порой сложно добыть пищу. Но новое исследование показало, что стенторы могут решать эту проблему, объединившись в колонии и создавая потоки воды вокруг себя, что помогает им захватывать больше питательных веществ.
Исследования показывают, что стенторы могут создавать вихри, которые помогают им захватывать пищу. Когда пищи становится много, они собираются в извивающиеся группы, а когда её мало — живут поодиночке. Ученые заметили, что стенторы, приближаясь друг к другу, создают более сильные потоки, что позволяет им более эффективно охотиться, пишет nytimes.
Взаимодействие стенторов приводит к тому, что они постоянно ищут более сильных партнеров, чтобы увеличить свои шансы на выживание и получить больше питательных веществ. Это действительно удивительно: даже простейшие организмы могут проявлять такую сложную социальную динамику!
Шанс (фр chance, первоначально — род игры в кости) — вероятность, возможность осуществления или достижения чего-либо, а также условие, которое может обеспечить успех.
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