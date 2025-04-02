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Живое чудо у подводного вулкана! Как горячая вода даёт новую жизнь белым скатам

1:39
Наука

Группа ученых во главе с океаническим биологом Шерисс дю Презову из канадской компании Pêches et Océans Canada с 2019 года исследует подводный вулкан у побережья острова Ванкувер.

Скаты в воде
Фото: Sting Rays by Mike Johnston, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скаты в воде

Они ожидали найти потухший вулкан, а вместо этого наткнулись на нечто удивительное — активные вентиляционные отверстия, извергающие горячую минерализованную воду. Шерисс сравнила это с оазисом жизни посреди пустыни!

Эта минерализованная вода создает идеальные условия для формирования разнообразной флоры и фауны. Ученые обнаружили множество животных, адаптированных к экстремальным условиям, и богатые колонии кораллов. Но самое шокирующее — находка сотен тысяч до нескольких миллионов яиц тихоокеанского белого ската, который может достигать двух метров в длину!

Дю Презову объяснила, что тепло от гидротермальных источников полезно для крупных яиц, которые могут достигать 50 сантиметров в диаметре. Обычно инкубация длится четыре года, но тепло может ускорить этот процесс и повысить шансы на выживание потомства.

Это действительно прорыв! Ученые никогда раньше не встречали такой обширной среды размножения в экстремальных условиях. Исследования продолжаются, и команда планирует установить подводные камеры и датчики для мониторинга активности скатов и других организмов. Также будут использовать автономные подводные аппараты для детального картирования и отбора проб, пишет nedd. tiscali.

Уточнения

Инкуба́ция — естественный процесс развития яйцекладущих животных (птиц, земноводных, пресмыкающихся, ящериц, простейших, червей и т. п. представителей животного мира) от кладки яиц, икры и/или спор, до появления выводка, протекающий при определённых температурных и иных климатических условиях или в искусственно созданной человеком среде.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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