Криптовалютный миллиардер Чун Ванг отправился в космос с тремя друзьями — вот зачем они это сделали

SpaceX отправила в космос необычный экипаж.
На этот раз путешествие для частных клиентов: криптовалютный миллиардер Чун Ванг и трое его друзей участвуют в миссии Fram2, которая пройдет над Северным и Южным полюсами. Корабль успешно стартовал с космодрома NASA во Флориде (США) 31 марта.
Чун Ванг, который заработал состояние на майнинге, оплатил поездку, сумма остается неизвестной. К Вангу присоединились норвежский режиссер Янник Миккелсен, немецкий исследователь робототехники Рабея Рогге и австралийский искатель приключений Эрик Филипс. После старта ракета Falcon 9 направилась на юг, следуя маршруту, который не используется для пилотируемых космических полетов.
Несколько минут спустя первая ступень ракеты отделилась и вернулась на платформу для посадки, а вторая ступень разогнала корабль до орбитальной скорости более 28 000 километров в час.
Миккелсен отметил, что у них необычная миссия:
"Мы не обычные астронавты NASA, а сертифицированные".
Во время полета будет проведено 22 научных эксперимента. Выбор полярной орбиты, скорее всего, связан с желанием сделать миссию уникальной, пишет CNN.
Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.
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