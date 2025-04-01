Криптовалютный миллиардер Чун Ванг отправился в космос с тремя друзьями — вот зачем они это сделали

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

SpaceX отправила в космос необычный экипаж.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by Joshua Conti, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Falcon 9 — многоразовая тяжёлая ракета орбитального класса,

На этот раз путешествие для частных клиентов: криптовалютный миллиардер Чун Ванг и трое его друзей участвуют в миссии Fram2, которая пройдет над Северным и Южным полюсами. Корабль успешно стартовал с космодрома NASA во Флориде (США) 31 марта.

Чун Ванг, который заработал состояние на майнинге, оплатил поездку, сумма остается неизвестной. К Вангу присоединились норвежский режиссер Янник Миккелсен, немецкий исследователь робототехники Рабея Рогге и австралийский искатель приключений Эрик Филипс. После старта ракета Falcon 9 направилась на юг, следуя маршруту, который не используется для пилотируемых космических полетов.

Несколько минут спустя первая ступень ракеты отделилась и вернулась на платформу для посадки, а вторая ступень разогнала корабль до орбитальной скорости более 28 000 километров в час.

Миккелсен отметил, что у них необычная миссия:

"Мы не обычные астронавты NASA, а сертифицированные".

Во время полета будет проведено 22 научных эксперимента. Выбор полярной орбиты, скорее всего, связан с желанием сделать миссию уникальной, пишет CNN.

Уточнения

Экспериме́нт (от лат. experimentum — проба, опыт) — процедура, выполняемая для поддержки, опровержения или подтверждения гипотезы или теории.



