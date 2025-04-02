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Тревожный звоночек для нарушителей: Telegram активно закрывает аккаунты

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Наука

Telegram начал блокировать аккаунты нарушителей.

телеграм
Фото: flickr.com by Yuri Samoilov, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
телеграм

Администрация мессенджера Telegram запустила механизм блокировки пользователей, нарушающих правила платформы. Об этом сообщается в Telegram-канале "Код Дурова", пишет "Царьград".

По данным источника, в обновленной версии приложения уже начали появляться первые заблокированные аккаунты. Заблокированные пользователи теряют возможность отправлять сообщения и взаимодействовать с сервисом, сохраняя доступ к профилю только в режиме просмотра.

При этом владельцы заблокированных учетных записей могут подать апелляцию через официальный бот поддержки. Если они не предпримут никаких действий, их аккаунты будут удалены по истечении определенного срока.

Уточнения

Учётная запись или акка́унт (от англ. account «учётная запись, личный счёт») — хранимая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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