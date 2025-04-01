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Адаптировались в зоне катастрофы: необычные мутации у животных Чернобыля

1:14
Наука

Биологи из Университета Овьедо (Испания) обнаружили возле Чернобыльской АЭС необычных лягушек-квакш с полностью черной кожей.

лягушка
Фото: Openverse by Diogo Luiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
лягушка

Ученые предполагают, что с момента катастрофы 1986 года эти амфибии адаптировались к повышенному уровню радиации, вырабатывая усиленный пигмент, который снижает её воздействие.

В то же время исследования американских специалистов показали, что радиация не оказала заметного влияния на червей-нематодов. Ученые предполагают, что эти организмы могут обладать природной устойчивостью к излучению.

Исследователи из Принстонского университета изучили популяцию волков, обитающих в зоне отчуждения, и обнаружили, что их иммунная система демонстрирует повышенную устойчивость к онкологическим заболеваниям. Однако механизмы этой адаптации пока остаются неясными, передает argumenti.ru.

Эволюционные изменения затрагивают не только лягушек и волков, но и других животных, оставшихся в чернобыльской зоне. По данным РИА, мутации зафиксированы у птиц, собак, коров и свиней.

Уточнения

В физике излучение — передача энергии в форме волн или частиц через пространство или через материальную среду.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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