Адаптировались в зоне катастрофы: необычные мутации у животных Чернобыля

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Биологи из Университета Овьедо (Испания) обнаружили возле Чернобыльской АЭС необычных лягушек-квакш с полностью черной кожей.

Фото: Openverse by Diogo Luiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ лягушка

Ученые предполагают, что с момента катастрофы 1986 года эти амфибии адаптировались к повышенному уровню радиации, вырабатывая усиленный пигмент, который снижает её воздействие.

В то же время исследования американских специалистов показали, что радиация не оказала заметного влияния на червей-нематодов. Ученые предполагают, что эти организмы могут обладать природной устойчивостью к излучению.

Исследователи из Принстонского университета изучили популяцию волков, обитающих в зоне отчуждения, и обнаружили, что их иммунная система демонстрирует повышенную устойчивость к онкологическим заболеваниям. Однако механизмы этой адаптации пока остаются неясными, передает argumenti.ru.

Эволюционные изменения затрагивают не только лягушек и волков, но и других животных, оставшихся в чернобыльской зоне. По данным РИА, мутации зафиксированы у птиц, собак, коров и свиней.

Уточнения

В физике излучение — передача энергии в форме волн или частиц через пространство или через материальную среду.

