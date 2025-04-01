ИИ-помощник для вузов: сервис, который облегчит навигацию по образовательным процессам

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

В российских вузах можно будет проще ориентироваться благодаря ИИ-помощнику.

Фото: commons.wikimedia.org by Uses of Wikidata Infobox is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository Искусственный интеллект

Студенты, абитуриенты и преподаватели российских университетов получат удобного цифрового помощника. Ученые из Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) совместно с Центром исследований и разработок "Сбера" в Санкт-Петербурге представили ИИ-помощника для вузов — интеллектуальный сервис, который облегчит навигацию по образовательным процессам и административным вопросам, пишет Петербург2.

Как сообщили в пресс-службе СПб ФИЦ РАН, AI-помощник разработан в формате Telegram-бота и предоставляет быстрый доступ к информации о поступлении, обучении и различных аспектах университетской жизни. Благодаря системе "единого окна" пользователи смогут оперативно находить ответы на важные вопросы без необходимости долгих поисков на сайтах вузов.

На данный момент сервис охватывает университеты в 10 регионах России, включая СПбГУ, РАНХиГС, РГУ "Соцтех", СПбПУ, БФУ им. И. Канта и другие.

Уточнения

Се́рвис (от лат. service — служение; → лат. servio — служить, обслуживать; → лат. servus): услуга, сфера услуг, обслуживание.

