50 000 лет назад в Китае произошло нечто удивительное: древняя технология, которой не должно было быть

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Долгое время считалось, что средний палеолит в Восточной Азии был статичным, в отличие от динамичного развития в Европе и Африке. Однако новое исследование Вашингтонского университета может перевернуть это представление.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Раскопки

Неожиданная находка в Китае

Археологи обнаружили в районе Лунтань на юго-западе Китая следы уникальной технологической системы Куина, датируемой 50 000-60 000 лет назад.

Этот метод изготовления инструментов был известен в Европе, но никогда ранее не находился в Восточной Азии.

"Это сильно меняет наше представление о той части мира в тот период времени, теперь возникает вопрос: что ещё мы упустили?", — говорит профессор археологии Бен Марвик.

Почему это важно?

Средний палеолит (300 000-40 000 лет назад) — ключевой этап эволюции человека. В Евразии он связан с неандертальцами и денисовцами, а в Африке — с развитием Homo sapiens.

Считалось, что развитие в Китае было медленным, но найденные артефакты доказывают обратное.

Загадка происхождения технологии

Система Куина включает в себя характерные скребки — массивные, асимметричные инструменты с острыми краями, которые использовались для обработки костей, рогов и дерева.

Следы на камнях указывают на активное использование и заточку, что свидетельствует о продуманной технологии.

Возникает вопрос: появилась ли Куина в Восточной Азии независимо, или её привезли мигрирующие группы?

По словам Марвика, археологам нужно найти памятники с более древними слоями, чтобы понять, была ли эта технология местной или заимствованной.

"Если обнаружатся ранние формы этих инструментов, можно будет говорить о локальной эволюции, но если Куина появилась внезапно, это может указывать на культурный обмен", — объясняет Марвик.

Почему это обнаружили только сейчас?

Существует несколько причин. Во-первых, археологи в Китае стали больше ориентироваться на зарубежные исследования и новые методы анализа.

Во-вторых, темпы раскопок увеличились, повышая вероятность уникальных находок.

"Долгое время считалось, что в Восточной Азии ничего не менялось, но теперь появились учёные, готовые оспорить эти взгляды", — отмечает Марвик.

Следующая цель исследователей — найти человеческие останки, которые помогут установить, кто именно пользовался этими инструментами.

"Если мы найдём кости, относящиеся к этому периоду, нас может ждать невероятное открытие — возможно, даже нового вида древних людей", — подмечает Марвик.

Уточнения

Палеоли́т (греч. παλαιός древний + λίθος камень; древнекаменный век) — первый исторический период каменного века с начала использования первых колотых каменных орудий гоминидами (род Homo) (около 2,6 млн лет назад) до появления у человека земледелия приблизительно в 10-м тысячелетии до н. э. Выделен в 1865 году Джоном Лаббоком.



Лунта́нь (кит. упр. 龙潭, пиньинь Lóngtán) — район городского подчинения городского округа Гирин провинции Гирин (КНР). Район назван в честь горы Лунтаньшань.

