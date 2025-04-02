Вулкан закипает, но молчит: как понять, что он готовится рвануть

2:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Огромные клубы пара поднимаются от вулкана Spurr на Аляске, и это может быть предвестником нового извержения. В последний раз вулкан извергался в 1992 году, но в последние месяцы его активность заметно возросла.

Фото: commons.wikimedia.org by Hawaii Volcanoes National Park, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Извержение вулкана

Опасные признаки

Учёные из Обсерватории вулканов Аляски (AVO) зафиксировали увеличение выбросов газа, что указывает на поступление магмы в земную кору.

"Увеличение выбросов газов подтверждает, что новая магма попала в земную кору под вулканом и показывает, что взрыв возможен, но не уверен, произойдёт ли он в ближайшие недели", — говорится в отчёте AVO.

Помимо этого, наблюдается рост сейсмической активности: с апреля 2024 года под вулканом зафиксировано более 3 400 землетрясений. Только за последнюю неделю произошло более 100 толчков.

Почему пар над вулканом — тревожный сигнал?

26 марта учёные заметили мощное облако пара над вершиной Spurr. Хотя его образование могло быть вызвано благоприятными погодными условиями, эксперты считают, что другие признаки указывают на возможное извержение. :

"Спутниковые снимки и геофизические данные не показали значительных изменений. Однако подобные явления в прошлом наблюдались перед извержениями", — поясняют в AVO.

В марте исследователи провели анализ газов, поднимающихся из кратера. Они выяснили, что выбросы диоксида серы достигли 450 тонн в сутки, что в девять раз превышает показатели декабря 2024 года. Уровень углекислого газа также остаётся высоким.

Что будет, если вулкан взорвётся?

В 1992 году извержение Spurr произошло всего через три недели после появления первых тревожных признаков. Тогда облако пепла поднялось на высоту 20 км, вызвав закрытие аэропортов, школ и офисов, а также многомиллионные убытки.

AVO предупреждает, что возможное извержение может произойти с минимальным предупреждением. Сейчас вулкан находится на "жёлтом" уровне опасности, но при усилении активности может быть объявлен "оранжевый" или даже "красный" уровень тревоги.

Если произойдёт выброс пепла, жителям Аляски придётся носить маски или оставаться в помещениях, чтобы избежать проблем с дыханием.

Уточнения

Изверже́ние вулка́на — процесс выброса вулканом на земную поверхность из глубины планеты раскалённых обломков, пепла, излияние магмы, которая, изливаясь на поверхность, становится лавой. Извержения вулкана могут длиться от нескольких часов до многих лет.

