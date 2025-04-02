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Растения думают быстрее, чем мы: как природа использует законы квантовой физики

2:04
Наука

Может ли жизнь использовать законы квантовой физики так же, как они применимы в суперкомпьютерах? Новые открытия говорят: да, и это происходит прямо сейчас — в клетках вашего тела, в бактериях и даже в растениях.

Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам
Фото: https://www.rawpixel.com/image/2288634/free-photo-image-laboratory-science-scientist by Centers for Disease Control and Prevention (Source), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Учёный проверяет бактерии на чувствительность к противомикробным препаратам

Вдохновение, которому 80 лет

Физик Филип Куриан из Quantum Biology Laboratory в США, вдохновлённый Шрёдингером, предложил новую оценку того, сколько информации может обработать вся жизнь на Земле — с момента её появления и до настоящего времени.

Его работа, объединяет термодинамику, квантовую механику и теорию относительности, чтобы показать: биологические системы могут использовать квантовые сигналы даже в тепле и хаосе живой материи.

Квантовая передача информации в живом теле

Куриан и его команда обнаружили, что триптофан — аминокислота, содержащаяся в большинстве белков — способен не просто улавливать ультрафиолет, но и использовать квантовые эффекты для мгновенной передачи информации. Время реакции — пикосекунда. Это в миллиард раз быстрее, чем сигналы нейронов.

"Эти молекулы работают как квантовые волоконно-оптические кабели,” — объясняет Куриан.

Не только мозг думает

Часто забывают, что вычисления происходят и вне нервной системы. Бактерии, растения, грибы — вся эта aneural life использует квантовую обработку данных. И если это действительно так, наша планета давно стала квантовым суперкомпьютером.

Биология вдохновляет технологии

Для разработчиков квантовых компьютеров особенно важно одно: живые системы справляются с задачами при комнатной температуре, тогда как искусственные требуют охлаждения до абсолютного нуля. Это может перевернуть подход к созданию более устойчивых и дешёвых квантовых технологий.

"Жизнь демонстрирует, что квантовые эффекты не такие уж хрупкие,” — отмечают исследователи.

Уточнения

Биологи́ческая система́тика - научная дисциплина, в задачи которой входит разработка принципов классификации живых организмов и практическое приложение этих принципов к построению системы органического мира.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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