Растения думают быстрее, чем мы: как природа использует законы квантовой физики

Может ли жизнь использовать законы квантовой физики так же, как они применимы в суперкомпьютерах? Новые открытия говорят: да, и это происходит прямо сейчас — в клетках вашего тела, в бактериях и даже в растениях.
Физик Филип Куриан из Quantum Biology Laboratory в США, вдохновлённый Шрёдингером, предложил новую оценку того, сколько информации может обработать вся жизнь на Земле — с момента её появления и до настоящего времени.
Его работа, объединяет термодинамику, квантовую механику и теорию относительности, чтобы показать: биологические системы могут использовать квантовые сигналы даже в тепле и хаосе живой материи.
Куриан и его команда обнаружили, что триптофан — аминокислота, содержащаяся в большинстве белков — способен не просто улавливать ультрафиолет, но и использовать квантовые эффекты для мгновенной передачи информации. Время реакции — пикосекунда. Это в миллиард раз быстрее, чем сигналы нейронов.
"Эти молекулы работают как квантовые волоконно-оптические кабели,” — объясняет Куриан.
Часто забывают, что вычисления происходят и вне нервной системы. Бактерии, растения, грибы — вся эта aneural life использует квантовую обработку данных. И если это действительно так, наша планета давно стала квантовым суперкомпьютером.
Для разработчиков квантовых компьютеров особенно важно одно: живые системы справляются с задачами при комнатной температуре, тогда как искусственные требуют охлаждения до абсолютного нуля. Это может перевернуть подход к созданию более устойчивых и дешёвых квантовых технологий.
"Жизнь демонстрирует, что квантовые эффекты не такие уж хрупкие,” — отмечают исследователи.
Биологи́ческая система́тика - научная дисциплина, в задачи которой входит разработка принципов классификации живых организмов и практическое приложение этих принципов к построению системы органического мира.
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