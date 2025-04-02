Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Добродетель любви: как противостоять ненависти
Террин — кулинарная мозаика, которую съедят первой: делаем правильно
Стейк на завтрак, мясо на ужин — и никакой клетчатки: к чему приводит модная диета
Готовятся взорвать науку: в Европе строят новый коллайдер
Железные дороги СССР: самые быстрые и комфортные поезда
Гости на пороге? Этот заливной пирог спасёт ужин за 30 минут
Салфетка, которая умеет больше, чем ты думал: 7 лайфхаков с микрофиброй
Полноприводный комфорт и премиум в деталях: что скрывает Eclipse Cross 2025
Этот материал подушки может ускорить старение кожи

Гонка спутников: Сатурн обошёл Юпитер и стал абсолютным лидером

2:38
Наука

Недавно Сатурн вновь вырвался вперёд в "лунной гонке", став абсолютным рекордсменом Солнечной системы: Международный астрономический союз признал сразу 128 новых спутников этой планеты. Общее количество — внушительные 274 луны. Для сравнения: у всех остальных планет вместе взятых — 142.

Сатурн
Фото: https://commons.wikimedia.org by Kevin Gill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сатурн

Юпитер уступает лидерство

А как же Юпитер? Ещё недавно он лидировал, но в 2023 году ситуация стремительно изменилась. Сначала Юпитер опередил Сатурн, достигнув отметки в 95 спутников.

Однако позже тот же научный коллектив, который стоял за последним открытием, обнаружил ещё 62 спутника Сатурна — и вот, лидер снова сменился.

Размер имеет значение

Интересно, что большинство новых лун — миниатюрные объекты, диаметром всего в несколько километров. Это заставляет учёных задуматься: где грань между спутником и просто куском космического мусора?

"Naturally formed bodies that orbit planets are called moons”, — гласит определение NASA.

Однако даже астероиды могут иметь спутники, а у Земли иногда появляются временные "мини-луны" — размером всего в пару метров.

Кто такие "неправильные луны"

Все 128 новых спутников Сатурна — так называемые "неправильные луны". В отличие от "правильных", они не формировались вместе с планетой, а были захвачены её гравитацией и позже расколоты на части. Их орбиты — вытянутые и наклонные, в отличие от аккуратных кругов "правильных" спутников.

Что нам расскажут обломки

Почему это важно? Неправильные луны могут раскрыть тайны формирования не только спутников, но и знаменитых колец Сатурна. Считается, что они образовались из обломков комет, астероидов и спутников, разрушенных мощным притяжением планеты.

Как будут называть новых "жителей" Сатурна

Назвать все новые луны — ещё одна непростая задача. Раньше использовались имена греческих титанов, потом добавились божества инуитов, галлов и скандинавов. Сегодня предпочтение отдают предложениям самих первооткрывателей, а иногда устраивают целые конкурсы.

Пока новооткрытые спутники носят технические коды вроде "S/2020 S 27". Возможно, в будущем мы увидим новые мифологии в названиях. А может быть, придётся пересматривать само понятие "луны".

Уточнения

Естественный спу́тник - небесное тело, обращающееся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта в космическом пространстве под действием гравитации.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Авто
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши Аудио 
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Экономика и бизнес
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными Аудио 
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Домашние животные
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки Аудио 
Популярное
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода

Узнайте, как мыть окна без разводов! Секрет прост: добавьте уксус в воду. Пошаговая инструкция, как добиться идеальной чистоты окон и как часто их мыть.

Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты
Как сода делает капусту сочной, крупной и без вредителей
Бетон дороге не товарищ: чем Россия проигрывает трассам США, Китая и даже Польши
Телевидение России стало парадом якобы постмодернистских симулякров Анна Яковлева Путин начинает следующий этап СВО с выходом на новые условия по Украине Любовь Степушова Зачем нужно лакокрасочное покрытие на авто и почему за ним стоит следить: разбор Дмитрий Плотников
Блогер Меллстрой отправил 5 миллионов рублей на спасение Паши Техника
Банковская реформа: какие 50 евро скоро станут недействительными
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Секрет раскрыт: почему волк шарахается от обычной тряпки
Последние материалы
Добродетель любви: как противостоять ненависти
Стейк на завтрак, мясо на ужин — и никакой клетчатки: к чему приводит модная диета
Готовятся взорвать науку: в Европе строят новый коллайдер
Железные дороги СССР: самые быстрые и комфортные поезда
Гости на пороге? Этот заливной пирог спасёт ужин за 30 минут
Салфетка, которая умеет больше, чем ты думал: 7 лайфхаков с микрофиброй
Полноприводный комфорт и премиум в деталях: что скрывает Eclipse Cross 2025
Этот материал подушки может ускорить старение кожи
Стройное утро начинается с правильного кофе — без сахара, но с секретом
Натуральные ногти: модный тренд или ключ к здоровью? Узнайте, почему это важно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.