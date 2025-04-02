Гонка спутников: Сатурн обошёл Юпитер и стал абсолютным лидером

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Недавно Сатурн вновь вырвался вперёд в "лунной гонке", став абсолютным рекордсменом Солнечной системы: Международный астрономический союз признал сразу 128 новых спутников этой планеты. Общее количество — внушительные 274 луны. Для сравнения: у всех остальных планет вместе взятых — 142.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Kevin Gill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сатурн

Юпитер уступает лидерство

А как же Юпитер? Ещё недавно он лидировал, но в 2023 году ситуация стремительно изменилась. Сначала Юпитер опередил Сатурн, достигнув отметки в 95 спутников.

Однако позже тот же научный коллектив, который стоял за последним открытием, обнаружил ещё 62 спутника Сатурна — и вот, лидер снова сменился.

Размер имеет значение

Интересно, что большинство новых лун — миниатюрные объекты, диаметром всего в несколько километров. Это заставляет учёных задуматься: где грань между спутником и просто куском космического мусора?

"Naturally formed bodies that orbit planets are called moons”, — гласит определение NASA.

Однако даже астероиды могут иметь спутники, а у Земли иногда появляются временные "мини-луны" — размером всего в пару метров.

Кто такие "неправильные луны"

Все 128 новых спутников Сатурна — так называемые "неправильные луны". В отличие от "правильных", они не формировались вместе с планетой, а были захвачены её гравитацией и позже расколоты на части. Их орбиты — вытянутые и наклонные, в отличие от аккуратных кругов "правильных" спутников.

Что нам расскажут обломки

Почему это важно? Неправильные луны могут раскрыть тайны формирования не только спутников, но и знаменитых колец Сатурна. Считается, что они образовались из обломков комет, астероидов и спутников, разрушенных мощным притяжением планеты.

Как будут называть новых "жителей" Сатурна

Назвать все новые луны — ещё одна непростая задача. Раньше использовались имена греческих титанов, потом добавились божества инуитов, галлов и скандинавов. Сегодня предпочтение отдают предложениям самих первооткрывателей, а иногда устраивают целые конкурсы.

Пока новооткрытые спутники носят технические коды вроде "S/2020 S 27". Возможно, в будущем мы увидим новые мифологии в названиях. А может быть, придётся пересматривать само понятие "луны".

Уточнения

Естественный спу́тник - небесное тело, обращающееся по определённой траектории (орбите) вокруг другого объекта в космическом пространстве под действием гравитации.

