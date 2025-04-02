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Загадка Тихого океана: геологи обнаружили аномалии, которых не должно существовать – и это может изменить науку

2:00
Наука

Что скрывается под толщей земной мантии? Недавнее исследование Геологического института ETH Zurich выявило таинственные структуры глубоко под Тихим океаном. Эти образования бросают вызов нашему пониманию внутреннего устройства Земли.

Мантия Земли
Фото: ETH Zurich by Sebastian Noe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мантия Земли

Загадочные аномалии в мантии

Учёные используют сейсмические волны для изучения недр планеты. Они распространяются по-разному в зависимости от плотности и состава пород, позволяя исследователям создавать карту внутренних слоёв Земли.

Однако под Тихим океаном обнаружены области, где волны неожиданно замедляются, указывая на наличие плотных или более холодных образований. Их происхождение остаётся неизвестным.

Геологическая головоломка

Обычно подобные аномалии связаны с процессом субдукции — погружением тектонических плит вглубь мантии.

Однако этот регион расположен на единой гигантской плите, что делает стандартное объяснение маловероятным. Откуда же появились эти структуры?

Исследователи рассматривают две основные гипотезы:

  • Это могут быть останки древних пород, сформировавшихся около 4 миллиардов лет назад.
  • Либо это скопления богатых железом пород, образовавшиеся в результате движения мантии.

"Мы думали, что знаем Землю, но это новое открытие показывает, что нам ещё многому предстоит научиться", — говорит ведущий автор исследования Томас Шоутен.

Что это значит для науки?

Эти находки могут изменить представления о внутренней динамике планеты. Если структуры действительно имеют древнее происхождение, они могут содержать ключи к пониманию ранних этапов формирования Земли.

Учёные планируют дальнейшие исследования, используя компьютерное моделирование и анализ теплопроводности пород. Возможно, вскоре человечество приблизится к разгадке этой тайны.

Уточнения

Ти́хий океа́н (устар. Великий океан) — самый большой по площади и глубине океан на Земле. Расположен между материками Евразией и Австралией на западе, Северной и Южной Америкой на востоке, Антарктидой на юге.

Сейсмология (от др.-греч. σεισμός — землетрясение и λόγος — учение) — наука, изучающая распространение сейсмических волн в недрах Земли, сейсмические явления, причины, их вызывающие, связанные с ними явления и строение Земли. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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