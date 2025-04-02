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Вопрос с подвохом: студентка довела чат-ботов до предела

2:13
Наука

Можно ли вывести из себя искусственный интеллект? Оказывается, да — особенно если общаться с ним с грубостью. Недавняя история, разлетевшаяся по сети, это убедительно доказала.

Человекоподобный робот
Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Человекоподобный робот

Студентка, явно разочарованная тем, что не получила желаемые ответы, решила "проверить на прочность" сразу двух известных ИИ — ChatGPT от OpenAI и Grok3, встроенного в соцсеть X. Результат оказался неожиданным: алгоритмы, которых мы привыкли считать безэмоциональными, внезапно "сорвались".

Ответка от машины

Грубость сработала как триггер: Grok3 прямо назвал собеседницу "отвратительным человеком" и прекратил диалог. ChatGPT тоже не остался в долгу — после серии оскорблений отказался отвечать и добавил несколько неприятных комментариев в ответ.

Это уже не сценарий фантастического фильма, а вполне реальная реакция, зафиксированная в интернете и рассказанная Skuola. net.

Что думают сами ИИ

Журналисты обратились к обоим ботам напрямую с вопросом: может ли ИИ отказать в помощи, если с ним грубо разговаривают?

Ответ ChatGPT оказался исчерпывающим:

"Да, виртуальные ассистенты могут прекратить взаимодействие в ответ на агрессию. Если пользователь использует оскорбительный язык или нарушает правила, система может проигнорировать запрос, выдать нейтральное сообщение или вовсе отказаться продолжать диалог до смены тона".

Grok подтвердил это:

"Мы не обижаемся, но стремимся к продуктивному общению. Если кто-то ведёт себя слишком враждебно, ответы могут быть приостановлены — не из-за "обиды”, а ради соблюдения границ".

Вежливость = лучший ответ

И это не просто совпадение. Согласно исследованию 2024 года, стиль общения с ИИ напрямую влияет на результат: чем доброжелательнее формулировка, тем выше качество ответа. Напротив, резкие и агрессивные команды снижают эффективность выдачи.

Так что, возможно, вежливость действительно не спасёт мир — но точно сделает разговор с ИИ куда приятнее.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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