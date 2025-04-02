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Скан мозга показал тревожную правду: где живёт шизофрения

2:17
Наука

Всё начинается в мозге: найден источник шизофрении. Что, если сложное психическое расстройство можно будет диагностировать с помощью обычного МРТ? Новое исследование вселяет такую надежду.

Томограф
Фото: Mos.ru by Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы, Максим Мишин, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Томограф

Как проходило исследование

Международная группа учёных провела масштабное исследование с участием более двух тысяч человек. Они сравнили МРТ-снимки 1124 пациентов с диагнозом шизофрения и 1046 здоровых добровольцев. Метод, который они применили, называется "картирование эпицентра" — он позволяет выявить, где именно в мозге возникают патологические изменения.

Где именно начинается шизофрения

И вот что обнаружилось: наиболее яркие признаки расстройства проявляются в зоне Брока (отвечающей за речь) и передней коре головного мозга. Именно эти участки становятся "отправной точкой" для изменений, которые затрагивают другие области.

"Это важный шаг вперёд. Мы начинаем понимать, как шизофрения развивается в мозге, и это может стать основой для более точной диагностики", — объясняют исследователи.

Почему это важно для лечения

Причина, по которой шизофрению сложно лечить, кроется в её многоликости: симптомы проявляются у каждого по-разному. Хотя существуют эффективные методы терапии, сложно заранее предсказать, кому именно они помогут.

Но если получится считывать данные с МРТ и связывать их с конкретными проявлениями болезни, медицина сделает большой шаг к персонализированному лечению.

Что ещё влияет на развитие болезни

Интересно, что ранние исследования уже подсказывали, что шизофрения может развиваться ещё до рождения. Есть и другие факторы риска — например, наличие у человека кошки. Некоторые учёные связывают это с паразитом, который способен повлиять на мозг человека через питомца.

Сколько людей подвержены риску

По оценкам ВОЗ, шизофрения затрагивает одного из 300 человек. И хотя мы пока не знаем всех причин, одно ясно: разгадка болезни начинается с мозга — буквально.

Уточнения

Медици́на (от лат. medicīna, от словосочетания ars medicina - "лечебное искусство, искусство исцеления", и имеет тот же корень, что и глагол medicus, mеdеоr - "лечу, пользую, исцеляю") — система научных знаний и практической деятельности, целями которой являются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни, предупреждение и лечение болезней человека и животных (ветеринарная медицина), а также облегчения страданий от физических и психических недугов.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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