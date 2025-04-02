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Откровения на камне: этот храм старше Стоунхенджа и скрывает шокирующую правду

2:21
Наука

Мир оказался не таким уж и примитивным 12 тысяч лет назад. В южной Турции, на холме Гёбекли-Тепе, археологи обнаружили нечто, что переворачивает наше понимание истории — древнейший мегалитический храм, построенный за 7 тысяч лет до Стоунхенджа.

Աղջոց վանք
Фото: https://commons.wikimedia.org by Z galstyan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Աղջոց վանք

Каменные символы времени

Одно из каменных изваяний этого комплекса хранит поразительную тайну: 365 V-образных символов, вырезанных на колонне, — как оказалось, это древнейший из известных календарей.

Ученые из Эдинбургского университета предположили, что символы отражают лунно-солнечную систему — каждый V обозначает день года. 12 лунных месяцев плюс 11 дополнительных дней, а летнее солнцестояние выделено отдельно — в виде V-ожерелья на шее загадочной птицы.

Кто повелевал временем

Такие ожерелья встречаются и на других статуях комплекса. Исследователи считают, что они могли символизировать божеств, повелевающих временем.

Но зачем был нужен календарь тем, кто жил в эпоху камня

Ответ оказался ошеломляющим. Примерно в 10 850 году до н. э. Земля столкнулась с фрагментами кометы. Это вызвало глобальное похолодание, известное как малый ледниковый период, продолжавшийся более 1200 лет. В это время вымерли многие крупные животные, и привычный уклад жизни людей оказался под угрозой.

Начало новой эпохи

Племена охотников и собирателей были вынуждены осесть, чтобы выжить. Началась эра земледелия. Появились новые религиозные практики, архитектура, зачатки письменности. Именно тогда, возможно, зародилась цивилизация.

Первые шаги к письменности

Мартин Суитман, автор исследования, подчеркивает:

"Обитатели Гёбекли-Тепе пристально следили за небом. Их мир изменился навсегда после столкновения с кометой. Возможно, храмы стали местом памяти, а символы — первыми шагами к письменности".

Что это меняет

Всё это меняет наш взгляд на прошлое: древние люди не просто смотрели на звезды, они уже тогда пытались осмыслить ход времени.

Уточнения

Мегали́ты (от греч. μέγας - большой, λίθος - камень) — сооружения из огромных каменных глыб, характерные в основном для финального неолита и энеолита (IV-III тыс. до н. э. в Европе, либо позднее в Азии и Африке).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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