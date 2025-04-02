Откровения на камне: этот храм старше Стоунхенджа и скрывает шокирующую правду

Мир оказался не таким уж и примитивным 12 тысяч лет назад. В южной Турции, на холме Гёбекли-Тепе, археологи обнаружили нечто, что переворачивает наше понимание истории — древнейший мегалитический храм, построенный за 7 тысяч лет до Стоунхенджа.
Одно из каменных изваяний этого комплекса хранит поразительную тайну: 365 V-образных символов, вырезанных на колонне, — как оказалось, это древнейший из известных календарей.
Ученые из Эдинбургского университета предположили, что символы отражают лунно-солнечную систему — каждый V обозначает день года. 12 лунных месяцев плюс 11 дополнительных дней, а летнее солнцестояние выделено отдельно — в виде V-ожерелья на шее загадочной птицы.
Такие ожерелья встречаются и на других статуях комплекса. Исследователи считают, что они могли символизировать божеств, повелевающих временем.
Ответ оказался ошеломляющим. Примерно в 10 850 году до н. э. Земля столкнулась с фрагментами кометы. Это вызвало глобальное похолодание, известное как малый ледниковый период, продолжавшийся более 1200 лет. В это время вымерли многие крупные животные, и привычный уклад жизни людей оказался под угрозой.
Племена охотников и собирателей были вынуждены осесть, чтобы выжить. Началась эра земледелия. Появились новые религиозные практики, архитектура, зачатки письменности. Именно тогда, возможно, зародилась цивилизация.
Мартин Суитман, автор исследования, подчеркивает:
"Обитатели Гёбекли-Тепе пристально следили за небом. Их мир изменился навсегда после столкновения с кометой. Возможно, храмы стали местом памяти, а символы — первыми шагами к письменности".
Всё это меняет наш взгляд на прошлое: древние люди не просто смотрели на звезды, они уже тогда пытались осмыслить ход времени.
Мегали́ты (от греч. μέγας - большой, λίθος - камень) — сооружения из огромных каменных глыб, характерные в основном для финального неолита и энеолита (IV-III тыс. до н. э. в Европе, либо позднее в Азии и Африке).
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