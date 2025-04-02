Уникальная кость раскрыла неожиданный факт о древних людях

2:29 Your browser does not support the audio element. Наука

На удалённом индонезийском острове Флорес ученые нашли то, что переворачивает представление о наших древних родственниках. Так называемые Homo floresiensis — "люди-хоббиты" — были еще миниатюрнее, чем считали ранее. Новые находки показали, что рост взрослых особей был на 6 сантиметров меньше предыдущих оценок.

Фото: Openverse by Gary Lee Todd, Ph.D., https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Древние люди

Самая маленькая плечевая кость в истории

На стоянке Мата Менге в центре острова археологи обнаружили зубы и плечевую кость возрастом около 700 тысяч лет. Анализ показал: эта кость на 9-16% короче и тоньше, чем у их более поздних потомков из пещеры Лианг Буа. Это, по словам специалистов, самая миниатюрная плечевая кость взрослого человека, когда-либо найденная.

Определить, что кость принадлежит именно взрослому, помогли следы метаболических процессов — их у взрослых больше, чем у детей. Это окончательно подтвердило: низкий рост не был индивидуальной особенностью, а характерной чертой всего населения острова.

Как появился Homo floresiensis

По предположению исследователей, эти древние люди происходят от Homo erectus — высоких по современным меркам предков, населявших Яву. Попав на изолированный Флорес около миллиона лет назад, они быстро адаптировались. Результат — карликовый рост, зафиксированный уже через 300 тысяч лет.

"Окаменелости Мата Менге показали, что чрезвычайно маленький размер тела Homo floresiensis развивался в течение первых 300 тысяч лет их истории на острове", — говорит Юсуке Кайфу, антрополог из Токийского университета.

Почему "люди-хоббиты" были такими низкими

Флорес — остров без крупных хищников. В таких условиях большой рост не давал преимуществ. Наоборот, маленькие размеры означали более быстрое развитие, раннее размножение и меньшее потребление ресурсов. Такой же путь эволюции наблюдается у карликовых островных животных — от слонов до динозавров.

"Мы склонны думать, что люди — особенные. Но история с Флореса показывает: мы, как и все животные, подчиняемся законам естественного отбора и можем изменяться самым неожиданным образом", — отмечают авторы работы.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам. Археологию можно считать как социальной наукой, так и отраслью гуманитарных наук.

