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Новый способ изменить Марс: без куполов, но с космической пылью

2:09
Наука

Можно ли превратить мёртвую и ледяную поверхность Марса в место, пригодное для жизни? Учёные уверены: да, и для этого не понадобятся ни купола, ни скафандры. Их план — осыпать Красную планету "глиттером". Но не ради красоты.

Марс
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Марс

Исследователи из США предлагают радикальный способ согреть Марс: распылить в его атмосфере миллионы металлических наностержней. Эти частицы по форме напоминают косметические блестки — глиттер — и создаются из алюминия и железа, которых на планете в избытке.

Глиттер для терраформирования

"Мы не везём ничего с Земли — используем только то, что уже есть на Марсе", — объясняют авторы проекта.

Проблема в том, что марсианская пыль в своём обычном виде лишь усиливает охлаждение поверхности. Учёные решили изменить её структуру, превратив частицы в теплоулавливающие наностержни длиной около 9 микрометров.

Эффект: +30 Кельвинов

Согласно расчётам, аэрозоль из таких частиц может уже в ближайшие месяцы усилить парниковый эффект. Наностержни оседают в 10 раз медленнее обычной пыли и могут быть использованы повторно. За 10 лет температура на Марсе может вырасти на 30 Кельвинов — этого достаточно, чтобы растопить местные залежи льда и запустить водный цикл.

Будут ли дожди

Учёные признают: пока неясно, насколько стабильно поведение частиц в атмосфере. Возможна ли конденсация воды вокруг них? Начнутся ли осадки? Эти вопросы требуют дополнительных исследований и сложного климатического моделирования.

Будущее: микробы и кислород

Если метод сработает, Марс станет тёплым для микробной жизни. Но этого недостаточно. Чтобы планета могла поддерживать кислородный фотосинтез, потребуется изменить почву — снизить уровень токсичных перхлоратов и насытить атмосферу О₂. С этим помогут бактерии, способные восстановить грунт и выделять кислород. А за ними — и цианобактерии, прародители земного воздуха.

Уточнения

Кли́мат (др.-греч. κλίμα (род. п. κλίματος) — наклон (имеется в виду наклон солнечных лучей к горизонтальной поверхности)) — многолетний (порядка нескольких десятилетий) режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик (температура, влажность, атмосферное давление).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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