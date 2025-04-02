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Пророчества из глины: как древние люди узнали о катастрофах заранее

2:00
Наука

Возможно ли, что всего четыре глиняные таблички способны перевернуть наше представление о древнем мире? Именно это произошло, когда исследователи, спустя более ста лет после их обнаружения, расшифровали таинственные клинописные тексты, найденные на территории современного Ирака. Возраст артефактов — около 4000 лет.

клинопись
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tablet_with_Cuneiform_Inscription_LACMA_M.79.106.2_(2_of_4).jpg by Los Angeles County Museum of Art
клинопись

Луна как предвестник беды

Таблички содержат чёткие и пугающе точные предсказания. Одно из них гласит:

"Если Луна затмится по центру и тут же прояснится — царь умрёт, а Элам падёт".

Другое предупреждение утверждает:

"Если затмение начнётся на юге и затем прояснится — ждите гибели Субарту и Аккада".

Такие формулировки вряд ли оставляли место для сомнений. В древности затмения считались сигналами свыше, и астрологи верили, что небеса посылают людям важные знаки.

Астрономия и страх

Исследователи считают, что тексты были созданы на основе сопоставления реальных затмений с последующими катастрофами. Простота языка удивляет — ведь за тысячелетия астрологи научились облекать свои предсказания в метафоры. Но в Месопотамии всё было иначе: звезды говорили прямо, а люди прислушивались.

Сиппар — город предсказателей

Скорее всего, таблички были созданы в городе Сиппар — культурном центре на севере Нижней Месопотамии. Тамошние звездочёты фиксировали небесные явления и сверяли их с ранее записанными пророчествами. А если небеса сулили беду, дело доходило до ритуалов.

Можно ли было изменить судьбу

Если пророчество касалось гибели царя, он не сидел сложа руки. Обращались к оракулам, проводили жертвоприношения, пытались изменить судьбу. Даже в случае самых страшных предсказаний люди не теряли надежду — они верили, что судьбу можно перехитрить.

Уточнения

Кли́нопись - наиболее ранняя из известных систем письма. Форму письма во многом определил писчий материал — глиняная табличка, на которой, пока глина ещё мягкая, деревянной палочкой для письма или заострённым тростником выдавливали знаки; отсюда и "клинообразные" штрихи.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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