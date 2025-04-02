Пластик в жевательной резинке: страшная правда о 10 популярных брендах, которые мы жуём каждый день

Один, казалось бы, безобидный кусочек жевательной резинки может выделять в рот до 3000 микропластиковых частиц. Звучит неприятно? А ведь мы почти не задумываемся, из чего сделана жвачка и как она влияет на наш организм.

Фото: flickr.com by Джон Роулинсон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Много жевательной резинки

Новое исследование, представленное на собрании Американского химического общества, показало: как синтетические, так и "натуральные" жевательные резинки содержат примерно одинаковое количество микропластика — в среднем около 100 частиц на каждый грамм. Эти частицы — в основном полиолефины — начинают выделяться уже в первые две минуты жевания.

Учёные протестировали 10 популярных брендов и обнаружили, что микропластики могут достигать 20 микрометров в ширину. А вот о более мелких, наноразмерных частицах пока известно очень мало — и это ещё один повод для тревоги.

Жевательная резинка давно стала частью повседневной жизни, но как источник микропластика она изучена слабо. При этом каждый из нас уже ежегодно поглощает десятки тысяч микропластиковых частиц — и жвачка вполне может быть одним из "тихих" источников.

Что можно сделать? Во-первых, жевать меньше кусков и дольше — это снижает интенсивность высвобождения пластика. Во-вторых, утилизировать использованную жвачку правильно, чтобы не увеличивать пластиковое загрязнение.

Исследование — тревожный звоночек, и оно показывает: даже такие привычные мелочи, как жвачка, заслуживают внимания, когда речь идёт о здоровье и экологии.

Уточнения

Жева́тельная рези́нка (разг. жвачка) — кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок.

