Тайны оспы обезьян: как интимные связи стали главным каналом передачи вируса

Когда-то редкий вирус, встречавшийся в основном в Центральной Африке, оспа обезьян, или Mpox, сегодня стремительно становится глобальной угрозой. Он быстро приспосабливается к людям, увеличивая своё воздействие и масштабы распространения.

Фото: Tarutao National Marine Park by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Веселая макака

За последние годы вирус вышел за пределы своего привычного ареала и стал вызывать вспышки в разных уголках мира, особенно среди уязвимых групп населения. Речь идёт не только о взрослых — есть риск, что инфекция может начать активно распространяться и среди детей, сказано в статье журнала Nature Medicine.

Передаётся Mpox в основном через тесный контакт с заражённым человеком или животным. Новые вспышки показали: интимные связи стали одним из ключевых каналов передачи вируса. Особенно тревожат вирусы из групп I и IIb — они агрессивны, быстро накапливают мутации и всё лучше адаптируются к человеческому организму.

Ситуацию осложняет дефицит эффективных инструментов диагностики и ограниченный выбор противовирусных препаратов. Полностью искоренить вирус вряд ли получится — он также передаётся от животных, что делает его устойчивым к изоляции.

Чтобы справиться с этой угрозой, необходимы международные усилия: улучшение эпиднадзора, масштабное тестирование и инвестиции в разработку новых методов лечения. Чем раньше мы начнём действовать, тем выше шанс избежать масштабной эпидемии.

Уточнения

О́спа обезья́н (англ. Mpox, ранее Monkeypox) — инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы.



Центральная Африка — географическая область, простирающаяся в западной части Африки в экваториальной и субэкваториальной полосе, включает обширную плоскую впадину Конго, на западе прилегает к Атлантическому океану и Гвинейскому заливу, на севере включает плоскогорье Азанде, на юге — плато Лунда и продолжающие его плоскогорья Анголы. На востоке область ограничена ветвью Западного рифта Восточно-Африканской рифтовой системы.

