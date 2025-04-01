Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смертельный грибок распространяется в больницах США – насколько велика угроза
Будущее уже рядом: как люди стали путешественниками во времени и не заметили этого
Не стареют, а просто медлят: как на самом деле живут лобстеры
Лучший маршрут по Южной Африке: китов, слонов и пингвинов увидите точно
Юра Борисов в режиме нон-стоп: Владимир Хотиненко раскрыл опасность востребованности звезды Аноры
Одно дерево — и ваш сад оживает: узнайте, что посадить этой весной
Финансовая революция! Альфа-банк запускает переводы в сербских динарах
Влияние современных продуктов на микробиом: почему стоит перейти на ферментированные продукты
Подозрение без повода: на что смотрит ДПС, даже если вы не нарушаете

Скрытый голос океана: акулы оказались не такими молчаливыми

2:13
Наука

Акулы всегда считались безмолвными хищниками, но новое исследование переворачивает это представление. Оказывается, некоторые виды акул способны издавать щелкающие звуки!

Акула
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Акула

Как удалось записать звуки акул?

Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, показало, что акулы могут щелкать под водой при взаимодействии с окружающей средой.

Ученые случайно обнаружилт этот феномен во время своих исследований в Новой Зеландии.

"Я всегда думала, что акулы — молчаливые рыбы и не издают активных звуков", — призналась Морской биолог Каролин Нидер из Океанографического института Вудс-Хоул.

Чтобы проверить это явление, Нидер собрала десять акул в гавани Каипара и поместила их в морскую лабораторию.

После недели акклиматизации их переместили в экспериментальный резервуар, где было замечено, что они издают щелчки при контакте с людьми.

Что говорят цифры?

Исследование зафиксировало, что в среднем акулы издавали по девять щелчков за сессию, с интервалом в 20 секунд.

Причем 25% звуков сопровождались резкими движениями тела, 70% происходили при плавных покачиваниях, а 5% — без видимых движений. Средняя продолжительность одного щелчка составила всего 48 миллисекунд.

Почему акулы щелкают?

Эксперты считают, что эти звуки могут играть роль в коммуникации или защите от хищников. Нидер предполагает, что маленькие акулы могут использовать щелчки, чтобы на мгновение дезориентировать противника и успеть скрыться.

"Идея, что акулы могут общаться с помощью звуков, захватывает дух. Это открывает новые горизонты для исследований", — говорит президент Atlantic Shark Expeditions, Нил Хаммершлаг.

Что дальше?

Это открытие ставит под сомнение прежние представления о звуковом поведении акул и вдохновляет ученых на дальнейшие исследования. Возможно, акулы вовсе не такие безмолвные, как мы привыкли думать.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Еда и рецепты
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Вот как делали поджарку в СССР — точный пошаговый рецепт
Еда и рецепты
Вот как делали поджарку в СССР — точный пошаговый рецепт Аудио 
Просьба, которую лучше избежать: за что наказывают тех, кто слишком вежлив
Авто
Просьба, которую лучше избежать: за что наказывают тех, кто слишком вежлив Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Советские автогонки: какие соревнования были популярны в СССР?   Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер Китай вступает в экономическую войну с США, готовясь к горячей фазе Любовь Степушова
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Пять фасонов платьев, которые сделают вас на два размера меньше
Последние материалы
Влияние современных продуктов на микробиом: почему стоит перейти на ферментированные продукты
Подозрение без повода: на что смотрит ДПС, даже если вы не нарушаете
ТОП-5 экспортных модификаций советских машин
Хрустящая корочка снаружи и сок внутри — секрет идеальной курицы
Скрытые угрозы в бытовой химии: даже взрослые могут отравиться, не говоря уже о детях
Миф о 10 000 шагах: вот что говорит наука о похудении
Морские животные гибнут в своей среде — причина пугает
Неожиданный поворот: стало известно, как Гоша Куценко распорядился своим печально известным Запорожцем
Скрытый голос океана: акулы оказались не такими молчаливыми
Скрытая жемчужина Тихого океана, которую вы обязаны посетить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.