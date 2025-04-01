Скрытый голос океана: акулы оказались не такими молчаливыми

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Акулы всегда считались безмолвными хищниками, но новое исследование переворачивает это представление. Оказывается, некоторые виды акул способны издавать щелкающие звуки!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акула

Как удалось записать звуки акул?

Исследование, опубликованное в журнале Royal Society Open Science, показало, что акулы могут щелкать под водой при взаимодействии с окружающей средой.

Ученые случайно обнаружилт этот феномен во время своих исследований в Новой Зеландии.

"Я всегда думала, что акулы — молчаливые рыбы и не издают активных звуков", — призналась Морской биолог Каролин Нидер из Океанографического института Вудс-Хоул.

Чтобы проверить это явление, Нидер собрала десять акул в гавани Каипара и поместила их в морскую лабораторию.

После недели акклиматизации их переместили в экспериментальный резервуар, где было замечено, что они издают щелчки при контакте с людьми.

Что говорят цифры?

Исследование зафиксировало, что в среднем акулы издавали по девять щелчков за сессию, с интервалом в 20 секунд.

Причем 25% звуков сопровождались резкими движениями тела, 70% происходили при плавных покачиваниях, а 5% — без видимых движений. Средняя продолжительность одного щелчка составила всего 48 миллисекунд.

Почему акулы щелкают?

Эксперты считают, что эти звуки могут играть роль в коммуникации или защите от хищников. Нидер предполагает, что маленькие акулы могут использовать щелчки, чтобы на мгновение дезориентировать противника и успеть скрыться.

"Идея, что акулы могут общаться с помощью звуков, захватывает дух. Это открывает новые горизонты для исследований", — говорит президент Atlantic Shark Expeditions, Нил Хаммершлаг.

Что дальше?

Это открытие ставит под сомнение прежние представления о звуковом поведении акул и вдохновляет ученых на дальнейшие исследования. Возможно, акулы вовсе не такие безмолвные, как мы привыкли думать.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.

