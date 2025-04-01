Молодость изнутри: эта добавка может сделать вас моложе на 3 месяца

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2:35
Наука

Хотите сохранить молодость дольше? Недавнее исследование показывает, что жирные кислоты омега-3 могут замедлять биологическое старение.

Занятия спортом
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор
Занятия спортом

Как омега-3 влияет на процесс старения?

Анализ данных 777 человек старше 70 лет, участвовавших в исследовании DO-HEALTH, показал, что ежедневный приём 1 грамма омега-3 связан с замедлением биологического старения.

Учёные использовали эпигенетические часы — маркеры, измеряющие изменения в генетическом материале.

Результаты исследования

Согласно трём из четырёх эпигенетических часов, у принимавших омега-3 в течение трёх лет биологический возраст оказался в среднем на 3 месяца меньше хронологического. А при сочетании омега-3 с витамином D и физической активностью эффект был ещё более выраженным.

Интересно, что те же участники исследования реже страдали от падений (на 10%) и инфекций (на 13%). А комбинация омега-3, витамина D и тренировок снизила риск серьёзных возрастных проблем на 39%, а инвазивного рака — на 61%.

"Некоторые люди биологически моложе своего возраста, а другие — старше, и мы проверили, может ли омега-3, витамин D и физические упражнения замедлить старение", — объясняет клинический учёный Хайке Бишофф-Феррари из Базельского университета.

Почему это работает?

Точные механизмы ещё изучаются, но известно, что:

  • Омега-3 укрепляет мембраны клеток и оказывает противовоспалительное действие.
  • Витамин D регулирует рост клеток и предотвращает воспаление.
  • Физическая активность снижает риск возрастных заболеваний: рака, диабета, остеопороза.

Где искать омега-3?

Наш организм не вырабатывает омега-3, поэтому важно получать их с пищей:

  • Жирная рыба (лосось, сардины, скумбрия);
  • Орехи (грецкие, миндаль);
  • Семена (чиа, льняные);
  • Растительные масла (льняное, соевое);
  • Обогащённые продукты (йогурты, яйца, напитки).

Суточная норма ALA (одной из омега-3 жирных кислот) составляет 1,6 г для мужчин и 1,1 г для женщин. Беременным и кормящим требуется чуть больше. Если рацион не покрывает потребности, можно рассмотреть добавки.

Уточнения

Оме́га-3-полиненасы́щенные жи́рные кисло́ты (ПНЖК) относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-3-позиции, то есть после третьего атома углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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