Мир страннее, чем мы думали: физики провели уникальный квантовый эксперимент

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Квантовая реальность: эксперимент, который рушит представления о классическом мире

Учёные совершили прорыв в изучении квантовой механики, измерив свет в 37 измерениях. Этот эксперимент бросает вызов классическим представлениям о реальности и углубляет понимание странностей квантового мира.

Фото: Wikimedia Commons by Pcharito, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ квантовая механика

Парадокс GHZ: почему наша интуиция бессильна

В обычной жизни мы привыкли к тому, что события происходят предсказуемо: если письмо в ящике, значит, кто-то его туда положил.

Эта логика опирается на принцип локального реализма — убеждение, что объекты существуют независимо и зависят только от ближайшего окружения.

Но квантовая механика разрушает эти привычные представления. Частицы могут находиться сразу в нескольких состояниях, пока их не измерили.

Парадокс Гринберга-Хорна-Цайлингера (GHZ) демонстрирует, насколько это противоречит классическим законам, показывая феномены вроде "единицы, равной минус единице".

37-мерный эксперимент: как он изменил игру

Ранее парадокс GHZ рассматривался лишь в трёх измерениях, но исследователи расширили его до 37, что резко усложнило эксперимент.

Они использовали волоконно-оптическую систему и фотонный процессор, чтобы измерить состояния света в новых масштабах.

Фотоны подвергались точным манипуляциям, требующим 37 независимых точек отсчёта. Это позволило глубже изучить, насколько квантовая механика противоречит здравому смыслу.

"Квантовая физика оказалась ещё менее классической, чем многие из нас предполагали", — отметил физик Лю Чжэнхао из Технологического университета Дании.

Коллапс привычного реализма

Эксперимент подтвердил: квантовые частицы взаимодействуют так, что их корреляции невозможно объяснить скрытыми переменными.

В классическом мире это означало бы, что письмо оказывается в ящике без участия почтальона. В квантовой механике — это реальность.

Исследование установило новый рекорд в квантовых измерениях, продемонстрировав, что парадокс GHZ применим даже в экстремальных условиях.

Будущее квантовых технологий

Эти открытия важны не только для теории, но и для практики. Квантовые вычисления и шифрование зависят от феноменов, подобных GHZ, а расширение их понимания открывает путь к более мощным технологиям.

Кроме того, эксперимент затрагивает философский вопрос: если Вселенная на фундаментальном уровне квантовая, почему наш опыт кажется таким классическим?

Возможно, наша реальность — лишь упрощённая версия куда более сложной структуры.

Учёные уже задумываются о выходе за пределы 37 измерений, двигаясь всё дальше в неизведанные глубины квантового мира.

Уточнения

Ква́нтовая (волнова́я) меха́ника — фундаментальная физическая теория, которая описывает природу в масштабе атомов и субатомных частиц. Она лежит в основании всей квантовой физики, включая квантовую химию, квантовую теорию поля, квантовую технологию и квантовую информатику.

