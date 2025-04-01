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Забудьте о долгих анализах! Новый тест на ХОБЛ обещает мгновенные результаты

2:03
Наука

В кабинетах врачей общей практики по всей Англии вводится новый диагностический тест на хроническую обструктивную болезнь лёгких (ХОБЛ) на основе искусственного интеллекта.

Приём у врача
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Приём у врача

Этот тест, известный как N-Tidal Diagnose, позволит быстрее и точнее выявлять заболевание. Он использует датчики углекислого газа и анализирует дыхание пациента, выдавая результаты всего за несколько минут.

В отличие от традиционной диагностики, которая основана на трудоемкой спирометрии и может занять от 30 до 90 минут, N-Tidal Diagnose измеряет концентрацию углекислого газа при обычном дыхании и предоставляет диагноз за пять минут. Это значительно упрощает процесс диагностики.

ХОБЛ включает заболевания легких, такие как эмфизема и хронический бронхит, которые затрудняют дыхание. Устройство получило разрешение регулирующих органов и маркировку CE в соответствии с Правилами ЕС по медицинскому оборудованию. Разработчик N-Tidal Diagnose, компания TidalSense, также исследует его потенциал для диагностики астмы.

Доктор Амира Патель из TidalSense отметила, что респираторная диагностика долгое время отставала от других областей медицины, и это устройство является прорывом в диагностике ХОБЛ. Она подчеркнула, что цель состоит в том, чтобы сделать диагностику заболеваний дыхательных путей быстрой, точной и доступной для всех пациентов.

По оценкам, в Великобритании около 1,2 миллиона человек страдают ХОБЛ, и два миллиона остаются недиагностированными. Доктор Патель добавила, что тест поможет правительству сократить время ожидания в Национальной службе здравоохранения и улучшить качество медицинской помощи для миллионов людей с ХОБЛ. Кроме того, N-Tidal тестируется на выявление астмы, передает independent.

Уточнения

Бронхит — заболевание нижних дыхательных путей, характеризующееся воспалением слизистой оболочки бронхов — хрящевых труб, идущих от трахеи к лёгочным альвеолам.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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