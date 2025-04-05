Фильм без зрителей: внутри умирающего мозга начинается показ, которого никто не видит

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда сердце замирает, кажется, всё заканчивается. Но новое наблюдение переворачивает это представление. Умирающий мозг даёт последнюю вспышку активности, напоминающую… поток воспоминаний. Это не фантастика, а зафиксированное явление, которое впервые удалось наблюдать у человека в реальном времени.

Фото: https://www.sunhome.ru/poetry/1145776 Душа после смерти

Сканеры показали: спустя несколько секунд после остановки сердца в мозге возникает волна активности — словно последняя искра. Эти импульсы по структуре похожи на те, что возникают при воспоминаниях, сновидениях и осознанном восприятии.

Что это может значить

Некоторые называют это моментом "перемотки жизни". Есть гипотезы, что в эти секунды сознание может воспринимать, чувствовать и даже видеть образы — как в калейдоскопе памяти.

"Мы увидели признаки мозговой активности, которые ранее считались невозможными после смерти", — прокомментировали исследователи.

Феномен наблюдался у пациента, подключённого к ЭЭГ в момент смерти. Он позволил впервые заглянуть в переход между жизнью и смертью с научной точки зрения, а не через мифы и рассказы очевидцев.

Финальный аккорд мозга

Это открытие ставит больше вопросов, чем даёт ответов. Что именно чувствует человек в эти секунды? Где проходит граница между сознанием и его отсутствием? И если мозг вспыхивает — возможно, это не конец, а… последняя попытка удержаться?

Уточнения

Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.

