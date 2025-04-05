Фильм без зрителей: внутри умирающего мозга начинается показ, которого никто не видит

Когда сердце замирает, кажется, всё заканчивается. Но новое наблюдение переворачивает это представление. Умирающий мозг даёт последнюю вспышку активности, напоминающую… поток воспоминаний. Это не фантастика, а зафиксированное явление, которое впервые удалось наблюдать у человека в реальном времени.
Сканеры показали: спустя несколько секунд после остановки сердца в мозге возникает волна активности — словно последняя искра. Эти импульсы по структуре похожи на те, что возникают при воспоминаниях, сновидениях и осознанном восприятии.
Некоторые называют это моментом "перемотки жизни". Есть гипотезы, что в эти секунды сознание может воспринимать, чувствовать и даже видеть образы — как в калейдоскопе памяти.
"Мы увидели признаки мозговой активности, которые ранее считались невозможными после смерти", — прокомментировали исследователи.
Феномен наблюдался у пациента, подключённого к ЭЭГ в момент смерти. Он позволил впервые заглянуть в переход между жизнью и смертью с научной точки зрения, а не через мифы и рассказы очевидцев.
Это открытие ставит больше вопросов, чем даёт ответов. Что именно чувствует человек в эти секунды? Где проходит граница между сознанием и его отсутствием? И если мозг вспыхивает — возможно, это не конец, а… последняя попытка удержаться?
Мозг — центральный отдел нервной системы животных, обычно расположенный в головном (переднем) отделе тела и представляющий собой компактное скопление нейронов и синапсов.
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