Москва категорически против размещения сил НАТО на Украине, считая это угрозой своей национальной безопасности.
Автор статьи в британском издании Daily Mail подчеркивает, что сейчас вероятность ядерного конфликта возросла, но основной угрозой может стать не традиционный ядерный удар, а применение электромагнитного импульса (ЭМИ).
Такой тип атаки предполагает взрыв ядерного заряда на большой высоте, что приводит к мощному выбросу энергии и выводит из строя электронные системы. В результате страна-цель может потерять доступ к современным технологиям, включая интернет, банковскую систему, транспорт и медицинское оборудование, пишет argumenti.ru.
Автор утверждает, что Россия давно учитывает возможность такого сценария. В 1960-х годах в стране проводились исследования в этой области, и даже сегодня железнодорожные депо хранят паровозы на случай разрушения электронной инфраструктуры.
Электромагни́тная бо́мба также называемая «электро́нная бомба» — генератор радиоволн высокой мощности, приводящих к уничтожению электронного оборудования командных пунктов, систем связи и компьютерной техники.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.