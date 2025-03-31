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Разрушение системы страны за считаные секунды! Электромагнитный импульс пострашнее будет

1:04
Наука

Москва категорически против размещения сил НАТО на Украине, считая это угрозой своей национальной безопасности.

Ядерный взрыв
Фото: commons.wikimedia.org by Federal Government of the United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ядерный взрыв

Автор статьи в британском издании Daily Mail подчеркивает, что сейчас вероятность ядерного конфликта возросла, но основной угрозой может стать не традиционный ядерный удар, а применение электромагнитного импульса (ЭМИ).

Такой тип атаки предполагает взрыв ядерного заряда на большой высоте, что приводит к мощному выбросу энергии и выводит из строя электронные системы. В результате страна-цель может потерять доступ к современным технологиям, включая интернет, банковскую систему, транспорт и медицинское оборудование, пишет argumenti.ru.

Автор утверждает, что Россия давно учитывает возможность такого сценария. В 1960-х годах в стране проводились исследования в этой области, и даже сегодня железнодорожные депо хранят паровозы на случай разрушения электронной инфраструктуры.

Уточнения

Электромагни́тная бо́мба также называемая «электро́нная бомба» — генератор радиоволн высокой мощности, приводящих к уничтожению электронного оборудования командных пунктов, систем связи и компьютерной техники.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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