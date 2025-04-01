Депрессия отступает! Что добавить в меню, чтобы забыть о тревоге и бессоннице

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2:11
Наука

Серотонин участвует в контроле эмоций, сна и психического благополучия.

утро
Фото: freepik.com by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
утро

Низкий уровень серотонина может быть связан с депрессией, тревожностью, бессонницей и другими расстройствами. В некоторых случаях требуется медикаментозное лечение, но правильное питание — это доступный способ поддерживать баланс серотонина естественным путем.

Триптофан способствует выработке серотонина, гормона счастья, который играет ключевую роль в регулировании настроения, снижении стресса и улучшении качества сна. Научные исследования подтверждают: продукты, богатые триптофаном, действительно могут помочь чувствовать себя лучше.

Какие продукты помогут повысить уровень серотонина?

Белок в яйцах способствует повышению уровня триптофана в крови, а желток богат полезными веществами, включая омега-3, холин и биотин.

Сыр — отличный источник триптофана. Например, макароны с сыром чеддер, молоком и яйцами станут вкусным и полезным блюдом.

Лосось не только богат триптофаном, но и помогает нормализовать уровень холестерина, снижать давление и поддерживать здоровье сердца благодаря омега-3 жирным кислотам.

Орехи и семечки содержат большое количество триптофана, клетчатки, витаминов и антиоксидантов. К тому же их умеренное потребление снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Индейка, особенно грудка, способствует расслаблению и улучшению сна. Это универсальный продукт, который можно использовать в салатах, сэндвичах, рагу и других блюдах.

Тофу — отличный растительный источник триптофана, подходящий для вегетарианцев. Лучше выбирать обогащенный кальцием вариант — это дополнительно укрепит кости.

Продукты, богатые триптофаном, помогают не только улучшить настроение, но и в целом благотворно влияют на здоровье. Включите их в свой рацион, и ваше самочувствие заметно улучшится, передает glamour.

Уточнения

Меню́ (фр. le menu) — перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре. В ресторане меню представляет собой презентацию предлагаемых блюд и напитков.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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