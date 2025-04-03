Озеро исчезло за считанные часы: под Гренландией открылся путь в никуда

Всё произошло за считаные часы. Огромное подлёдное озеро в Гренландии — почти 5 миллиардов литров воды — просто… исчезло. Учёные зафиксировали этот феномен случайно: спутники показали, как массивная впадина стремительно опустела, а лёд на её месте провалился.
Озеро находилось подо льдом на юго-западе Гренландии. Исследователи заметили резкие изменения в топографии ледника и начали анализировать спутниковые снимки. Так выяснилось: подземное озеро ушло в бездну всего за несколько часов.
"Мы предполагаем, что лёд над озером растрескался, образовав вертикальный канал. Вода буквально просочилась вниз вглубь ледника", — поясняет гляциолог Мэтью Хоффман.
Подобные явления называют "срывами подлёдных водоёмов". Это не редкость, но скорость, с которой произошло исчезновение, удивила даже учёных. Последствия тоже пугают: такие выбросы воды могут ускорять движение ледника, а значит — ускорять его таяние.
"Каждый раз, когда подо льдом возникает внезапное давление, это как удар по тормозам. Ледник двигается быстрее", — добавляет специалист.
Остаётся вопрос: сколько ещё таких озёр скрывается в ледяных недрах и когда они "взорвутся"?
Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров.
Собаки умеют "нюхать" страх — и не важно, насколько спокойно вы выглядите. Что на самом деле чувствуют псы и стоит ли скрывать эмоции?