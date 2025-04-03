Озеро исчезло за считанные часы: под Гренландией открылся путь в никуда

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Всё произошло за считаные часы. Огромное подлёдное озеро в Гренландии — почти 5 миллиардов литров воды — просто… исчезло. Учёные зафиксировали этот феномен случайно: спутники показали, как массивная впадина стремительно опустела, а лёд на её месте провалился.

Фото: Designed by Freepik by tohamina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гренландия

Что случилось

Озеро находилось подо льдом на юго-западе Гренландии. Исследователи заметили резкие изменения в топографии ледника и начали анализировать спутниковые снимки. Так выяснилось: подземное озеро ушло в бездну всего за несколько часов.

"Мы предполагаем, что лёд над озером растрескался, образовав вертикальный канал. Вода буквально просочилась вниз вглубь ледника", — поясняет гляциолог Мэтью Хоффман.

Это может ускорить катастрофу

Подобные явления называют "срывами подлёдных водоёмов". Это не редкость, но скорость, с которой произошло исчезновение, удивила даже учёных. Последствия тоже пугают: такие выбросы воды могут ускорять движение ледника, а значит — ускорять его таяние.

"Каждый раз, когда подо льдом возникает внезапное давление, это как удар по тормозам. Ледник двигается быстрее", — добавляет специалист.

Остаётся вопрос: сколько ещё таких озёр скрывается в ледяных недрах и когда они "взорвутся"?

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров.

