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Мозг в ловушке: почему без сахара не значит без последствий

2:14
Наука

Заменители сахара, широко используемые в низкокалорийных газированных напитках и кетчупе, могут обманывать мозг и вызывать повышенное чувство голода.

"Пепси"
Фото: commons.wikimedia.org by Misiokk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
"Пепси"

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов из Университета Южной Калифорнии.

По данным ученых, употребление искусственного подсластителя сукралозы активизирует так называемые "горячие точки голода" в мозге. Это создает иллюзию поступления калорий, которые в реальности организм не получает, что может провоцировать усиленный аппетит. Особенно ярко этот эффект проявляется у людей с избыточным весом.

В исследовании приняли участие 75 человек. Участникам давали три вида напитков: воду, напиток с сукралозой и напиток с сахаром. Перед и после их употребления у добровольцев брали анализы крови и проводили МРТ-сканирование мозга.

Результаты показали, что после употребления напитков с сукралозой в гипоталамусе, области мозга, отвечающей за основные функции организма, включая регуляцию температуры, усталости и чувства голода, наблюдалась повышенная активность.

Кроме того, сканирование выявило усиление связей между гипоталамусом и другими участками мозга, связанными с мотивацией и принятием решений.

Анализ крови показал еще один механизм воздействия сукралозы на организм. После употребления напитков с сахаром в крови повышался уровень гормонов, отвечающих за снижение аппетита. Однако при употреблении напитков с сукралозой выработка этих гормонов не происходила, что могло способствовать дальнейшему усилению чувства голода.

Исследователи подчеркивают, что полученные данные особенно значимы, поскольку многие люди используют продукты "без сахара" в попытке похудеть или поддерживать вес.

"Если организм ожидает поступления калорий из сладкой пищи, но не получает их, это может со временем изменить работу мозга, усиливая тягу к сладкому", — объясняет автор исследования, эндокринолог Катлин Алана Пейдж.

Уточнения

Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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