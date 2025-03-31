Мозг в ловушке: почему без сахара не значит без последствий

Заменители сахара, широко используемые в низкокалорийных газированных напитках и кетчупе, могут обманывать мозг и вызывать повышенное чувство голода.
Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование специалистов из Университета Южной Калифорнии.
По данным ученых, употребление искусственного подсластителя сукралозы активизирует так называемые "горячие точки голода" в мозге. Это создает иллюзию поступления калорий, которые в реальности организм не получает, что может провоцировать усиленный аппетит. Особенно ярко этот эффект проявляется у людей с избыточным весом.
В исследовании приняли участие 75 человек. Участникам давали три вида напитков: воду, напиток с сукралозой и напиток с сахаром. Перед и после их употребления у добровольцев брали анализы крови и проводили МРТ-сканирование мозга.
Результаты показали, что после употребления напитков с сукралозой в гипоталамусе, области мозга, отвечающей за основные функции организма, включая регуляцию температуры, усталости и чувства голода, наблюдалась повышенная активность.
Кроме того, сканирование выявило усиление связей между гипоталамусом и другими участками мозга, связанными с мотивацией и принятием решений.
Анализ крови показал еще один механизм воздействия сукралозы на организм. После употребления напитков с сахаром в крови повышался уровень гормонов, отвечающих за снижение аппетита. Однако при употреблении напитков с сукралозой выработка этих гормонов не происходила, что могло способствовать дальнейшему усилению чувства голода.
Исследователи подчеркивают, что полученные данные особенно значимы, поскольку многие люди используют продукты "без сахара" в попытке похудеть или поддерживать вес.
"Если организм ожидает поступления калорий из сладкой пищи, но не получает их, это может со временем изменить работу мозга, усиливая тягу к сладкому", — объясняет автор исследования, эндокринолог Катлин Алана Пейдж.
Гормо́ны (др.-греч. ὁρμάω — двигаю, побуждаю, привожу в движение) — биологически активные вещества органической природы, вырабатывающиеся в специализированных клетках желёз внутренней секреции (эндокринные железы), поступающие в кровь, связывающиеся с рецепторами клеток-мишеней и оказывающие регулирующее влияние на обмен веществ и физиологические функции.
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