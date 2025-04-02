Планета-призрак вмешивается в работу Солнечной системы — и никто не может её поймать

1:51 Your browser does not support the audio element. Наука

На краю Солнечной системы может скрываться нечто по-настоящему гигантское — объект, масса которого в 5-10 раз превышает земную. Учёные называют его Планетой Девять, хотя до сих пор никто её не видел.

Фото: Веб-сайт НАСА Планеты Солнечной системы

Загадочные орбиты и невидимый гравитационный монстр

Всё началось с аномального поведения транснептуновых объектов — далёких небесных тел за орбитой Нептуна. Их траектории будто кто-то искривляет. Ни одна известная планета не способна так повлиять на их движение. Учёные предполагают: причина — невидимая планета, которая делает оборот вокруг Солнца раз в 10-20 тысяч лет.

"Есть только два объяснения: либо мы не понимаем гравитацию, либо там действительно кто-то есть", — заявил астрофизик Майкл Браун, один из авторов гипотезы.

Почему её до сих пор не нашли

По расчётам, Планета Девять находится в 10 раз дальше от Солнца, чем Плутон. Именно поэтому обнаружить её так сложно: света почти нет, а телескопы пока не способны уловить столь тусклый объект. Однако астрономы уже ведут наблюдения с помощью обсерваторий на Гавайях и в Чили.

Скептики сомневаются, но охота продолжается

Некоторые учёные считают, что гипотеза может оказаться ложной, а наблюдаемые отклонения — всего лишь статистический шум. Но если объект действительно существует, это станет самым масштабным открытием в астрономии за последние десятилетия.

Призрак за краем известного

Удивительно, но именно неуловимость Планеты Девять делает её такой привлекательной. Мы не знаем, где она. Мы не знаем, как она выглядит. Но, возможно, она уже направила на нас свой холодный взгляд из тьмы за пределами известного.

Уточнения

Со́лнечная систе́ма — планетная система, включающая в себя центральную звезду Солнце и все естественные космические объекты на гелиоцентрических орбитах.

