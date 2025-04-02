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Венецианский кошмар: ритуал, о котором старались забыть на целые столетия

1:53
Наука

В 2006 году археологи, проводившие раскопки массового захоронения жертв чумы на острове Ладзаретто-Нуово в Венецианской лагуне, наткнулись на находку, от которой кровь стынет в жилах: в одном из черепов — явно женском — между зубов был намеренно вбит кирпич.

Вампир
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вампир

Это не варварство и не шутка. Это — обряд.

Как "убивали" вампиров

В Средние века Европа тряслась от страха перед мертвецами, которые якобы могли восстать из могил. Их звали "вампирами", "упырями" или просто "ночными тварями", виновными в распространении болезней и бед. Один из методов "обезвреживания" — кирпич в рот. Считалось, что таким образом можно не дать покойнику "жевать" свои погребальные одежды и возвращаться к живым.

"Это один из немногих археологических доказательств веры в вампиров в Италии", — отмечают историки, работавшие на месте.

Кто была эта женщина

Анализ останков показал: перед смертью она страдала от чумы и, скорее всего, умерла в одиночестве. Но её тело вызвало панику у могильщиков. По всей видимости, кто-то заметил следы крови у рта или распухшие десны (обычные посмертные явления) — и решил, что перед ним "ночной хищник".

Суеверия против науки

Эта находка разрушает миф о якобы "просвещённой" Венеции XV века. Даже здесь, в центре торговли и искусства, люди верили в потустороннее зло и прибегали к жутким мерам, чтобы его остановить.

Вампир из Венеции — напоминание о том, что иррациональный страх способен проникнуть даже в самые культурные уголки Европы. И иногда, чтобы заглянуть в темнейшие уголки человеческой души, достаточно кирпича и лопаты.

Уточнения

Вене́ция (итал. Venezia МФА: , вен. Venèsia) — город на северо-востоке Италии.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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