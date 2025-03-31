Беспилотные технологии у всех на устах: дрон Аист осуществил перелёт между регионами

В России до сих пор не было подобных полетов: беспилотный летательный аппарат успешно пролетел от Охи до Николаевска-на-Амуре, строго соблюдая авиационные нормы.
Дрон под названием "Аист", выпущенный в России, впервые осуществил перелет между регионами страны в полном соответствии с правилами гражданской авиации. Расстояние полета составило 162 километра: маршрут начался в Охе, на севере Сахалина, и закончился в Николаевске-на-Амуре в Хабаровском крае. Этот исторический полет является значительным шагом в развитии беспилотных технологий в России, пишет "Царьград".
Событие приурочено к 95-летию первого пассажирского авиарейса, соединившего материк с Сахалином. Губернатор Валерий Лимаренко инициировал выполнение перелета по этому маршруту в честь юбилейной даты, что подчеркивает важность современных авиационных технологий для будущего России. Президент Владимир Путин в январе этого года заявил о необходимости вхождения России в число мировых лидеров в области беспилотных технологий к 2030 году.
Оха́ — город (с 1938 г.) в России, центр Охинского городского округа Сахалинской области. Расположен на севере острова Сахалин. Население — 19 888 чел. (2023).
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