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Сокровище под ногами: камень за миллион долларов всё это время лежал у порога

1:51
Наука

Десятилетиями один и тот же тяжёлый "камень" удерживал дверь в доме пожилой жительницы румынской деревни. Никто не придавал ему значения — пока он не попал в руки экспертов.

Янтарь
Фото: commons.wikimedia.org by AlejandroLinaresGarcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Янтарь

Выяснилось: это не просто камень, а крупнейший из известных неповреждённых самородков янтаря — весом 3,5 килограмма и стоимостью около 1,1 миллиона долларов.

Реликвия, которую не заметили даже воры

Женщина нашла его в русле реки в окрестностях деревни Колти и использовала как подручную тяжесть. Янтарь оказался руманитом — редким сортом, известным своими насыщенными красноватыми оттенками. Интересно, что даже грабители, однажды вломившиеся в её дом, не обратили на самородок никакого внимания.

После её смерти в 1991 году родственница унаследовала дом и заподозрила, что в этом куске может скрываться нечто большее. Подтвердив догадку, она продала находку государству, и тот был передан на экспертизу в Исторический музей Кракова.

Возраст — десятки миллионов лет

Специалисты оценили возраст янтаря в диапазоне от 38 до 70 миллионов лет. Сегодня уникальный самородок классифицирован как национальное достояние Румынии и выставлен в музее уезда Бузэу, где он и был найден.

"Это открытие важно и для науки, и для музеев", — отметил директор музея Бузэу Даниэль Костаче.

Не первый случай

Похожая история произошла в США: мужчина из Мичигана десятилетиями держал дверь с помощью камня, оказавшегося метеоритом стоимостью 100 000 долларов. Кажется, подпорки давно вышли за рамки утилитарности.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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