Первый жидкий робот появился в мире: вот что он умеет

Южнокорейские учёные создали "жидкого" гуманоида. Он умеет проходить через узкие щели, делиться на части и восстанавливаться, захватывать и перемещать предметы, передвигаться по суше и воде и даже растворяться.
Им могут управлять звуковые волны. Такая технология может пригодиться во время поисково-спасательных работ или врачебных вмешательств в тело человека.
Интересно, что учёные вдохновились жидкометаллическим роботом Т-1000 из боевика "Терминатор 2", сообщает KP. RU.
Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.