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Первый жидкий робот появился в мире: вот что он умеет

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Наука

Южнокорейские учёные создали "жидкого" гуманоида. Он умеет проходить через узкие щели, делиться на части и восстанавливаться, захватывать и перемещать предметы, передвигаться по суше и воде и даже растворяться.

Искусственный интеллект
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Искусственный интеллект

Им могут управлять звуковые волны. Такая технология может пригодиться во время поисково-спасательных работ или врачебных вмешательств в тело человека.

Интересно, что учёные вдохновились жидкометаллическим роботом Т-1000 из боевика "Терминатор 2", сообщает KP. RU.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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