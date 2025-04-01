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Железное сердце Земли развернулось: учёные испугались сигнала, исходящего из центра планеты

1:49
Наука

Что-то необъяснимое происходит в самом сердце Земли. Внутреннее ядро — плотная железная сфера глубиной более 5000 километров — внезапно изменило направление вращения. Это открытие разрушает привычные представления о стабильности нашей планеты.

Планета
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Планета

Вихрь внутри планеты

По данным исследования, опубликованного в Nature Geoscience, ядро сначала замедлилось в районе 2010 года, а теперь начало вращаться в обратную сторону по сравнению с земной корой. Ученые связывают это с взаимодействием между жидким внешним ядром и каменистой мантией, окружающей его.

Сигналы, которых не ожидал никто

Команда исследователей под руководством профессоров Джона Видейла и Вэя Вана проанализировала более сотни землетрясений и исторические данные ядерных испытаний. Сейсмические волны показали: внутренняя часть планеты не просто "шевелится", а совершает сложные структурные движения.

"Когда я увидел первые сигналы, был поражён. Повторяемость наблюдений не оставила сомнений", — говорит геофизик Видейл.

Последствия уже идут

Хотя влияние на продолжительность суток минимально — меньше тысячной доли секунды, это явление может быть связано с изменениями в магнитном поле и климатических процессах. Учёные также отмечают, что форма ядра меняется — его поверхность подвержена деформациям.

Планета как живой организм

Новые технологии позволяют увидеть то, что раньше терялось в шуме. По словам исследователей, мы стоим на пороге понимания глубинных процессов, которые могут повлиять на всю экосистему Земли. Главное — успеть расшифровать, что пытается сказать её железное сердце.

Уточнения

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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