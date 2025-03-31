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Лечебный вид из окна: вот на что нужно смотреть, чтобы боль ушла

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Наука

Ученые взяли 49 добровольцев, у которых вызвали боль с помощью слабых электрических разрядов. Этим людям в это время показывали разные видео: природные пейзажи, сцены из городской жизни, ролики из офисных помещений.

Карелия
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry A. Mottl, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Карелия

Оказалось, что созерцание пейзажей притупляет боль. По ощущениям она уменьшилась на 30-50 процентов.

Также у этих людей снизилась активность ЦНС, связанная с болевыми ощущениями.

Ученые доказали, что можно получить пользу от созерцания пейзажей, даже не выходя из дома или больницы. Подойдет и просмотр видео, пишет KP. RU.

Уточнения

Спазм (от др.-греч. σπασμός [спасмо́с] — «стяжение, судорога»; через фр. spasme м. из лат. spasmus от др.-греч. σπάω «дергаю, тяну; стягиваю судорогой») — непроизвольное тоническое судорожное сокращение скелетных или гладких мышц стенок полых органов с уменьшением их просвета, обычно сопровождаемое резкой и ноющей болью.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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