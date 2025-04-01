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Будущее уже рядом: как люди стали путешественниками во времени и не заметили этого

1:35
Наука

Пока фантасты отправляют героев в Древний Рим и будущее в скафандрах, реальность скромнее — но не менее удивительна. Учёные утверждают: путешествия во времени возможны, и мы уже это делаем.

Открытый космос
Фото: commons.wikimedia.org by Detlef Hartmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Открытый космос

Каждый из нас уже в пути

По сути, мы постоянно движемся во времени — со скоростью одна секунда в секунду. Но теория относительности Эйнштейна утверждает: можно двигаться быстрее. Чем выше скорость, тем медленнее для нас идёт время. А значит — вперёд в будущее можно попасть, просто ускорившись.

Астронавты уже делают это

Астронавты на МКС мчатся вокруг Земли со скоростью 28 100 км/ч. Этот темп меняет их восприятие времени — пусть и на доли секунды. Например, Скотт Келли, проведя 520 дней в космосе, буквально стал немного моложе своего брата-близнеца, оставшегося на Земле.

Эксперимент с часами

В 1971 году два учёных взяли атомные часы и отправили их в кругосветный полёт. Один комплект летел на восток, другой — на запад. После приземления часы показали разные значения. Одни "потеряли" время, другие — "нажили". Всё - согласно предсказаниям Эйнштейна.

В прошлое? Только на бумаге

Если движение вперёд — физическая реальность, то возвращение назад пока возможно лишь теоретически. Учёные признают: законы физики это допускают, но реализовать такой прыжок пока никто не может.

Уточнения

Вре́мя — форма протекания физических и психических процессов, условие возможности изменения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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