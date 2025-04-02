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Древний канал, который изменил ход войны: секрет дяди Юлия Цезаря

1:47
Наука

Французским исследователям удалось обнаружить следы древнего инженерного чуда — Канала Мариуса, построенного более двух тысяч лет назад. Это не просто выемка в земле, а настоящий логистический прорыв эпохи Рима, созданный для военных нужд, но по масштабу и сложности достойный восхищения и сегодня.

Этторе Форти, картина Античный храм вечером
Фото: commons.wikimedia by Ettore Forti (1850–1940), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Этторе Форти, картина Античный храм вечером

Канал был построен между 104 и 102 годами до н. э. Гаем Марием, легендарным полководцем и дядей Юлия Цезаря, во время Кимврской войны. Он позволил быстрее передвигать войска и снабжение, что в итоге сыграло ключевую роль в победе над кимврами и тевтонами в 101 году до н. э.

Позже контроль над каналом перешёл к древнегреческой Массалии (нынешний Марсель), но само сооружение долгое время оставалось скрытым под землёй и водой. Лишь в 2013 году геофизики заметили необычную структуру на дне — и это стало отправной точкой.

Фрагменты римской керамики, остатки деревянных конструкций, следы древней инженерии — всё это было подтверждено радиоуглеродным анализом.

Геоархеолог Йоэ Юнкер доказал, что канал был искусственно расширен, чтобы вместить крупные римские корабли. Его ширина — почти 30 метров — вполне соответствует римским стандартам.

Впереди — поиск пристаней, бечевников и других инженерных деталей. Это открытие не только проливает свет на военную стратегию Рима, но и показывает, насколько продвинутыми были их технологии в Галлии. Инженерное мастерство, масштаб мышления и историческая значимость — всё это делает открытие Канала Мария настоящей сенсацией.

Уточнения

Гай Ма́рий (лат. Gaius Marius; 158/157 — 13 января 86 года до н. э.) — древнеримский полководец и государственный деятель.

Кимвры кимбры, киммеры (лат. Cimbri) — древнегерманское племя, содержащее значительный кельтский компонент.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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