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ИИ — друг или враг? Как понять, когда технологии начинают управлять нами

2:12
Наука

Когда-то люди опасались, что компьютеры отучат нас думать. Сегодня мы с опаской смотрим на искусственный интеллект. Но, как и тогда, паника — не ответ.

Искусственный интеллект
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Искусственный интеллект

ИИ, особенно его новые генеративные версии, — это не просто модный тренд. Он экономит нам время, ускоряет рутину и открывает новые горизонты. Вы можете за пару минут узнать то, на что раньше тратили часы: от медицинских фактов до идей для отпуска или рецепта. Он не заменяет нас — он усиливает.

Где ИИ действительно силён

В анализе данных. Он обрабатывает терабайты информации быстрее, чем мы успеем сварить кофе. Он замечает связи и паттерны, которые мы могли бы упустить. Это делает нас продуктивнее и креативнее. Представьте себе мир, где больше не нужно часами просматривать почту или искать лучший билет на самолёт — ИИ уже делает это за нас.

Но есть и то, чего ИИ не умеет — и это важно

Он не чувствует. Не интуичит. Не обладает эмпатией. ИИ не может заменить учителя, поддерживающего ученика. Не создаст живую картину, насыщенную личным переживанием. А ещё - ИИ ошибается. Причём иногда очень серьёзно: предвзятые алгоритмы могут принимать несправедливые решения при найме или кредитовании. Поэтому человек всегда должен оставаться в контуре принятия решений.

ИИ-грамотность — это навык будущего. Надо понимать, как работает ИИ, что он может, а чего не может. Скептично относиться к его ответам, задавать вопросы, разбираться, откуда он берёт данные и на чём основывает выводы. Хорошие ИИ-системы должны быть понятны — мы должны видеть, как они "думают", чтобы доверять им.

ИИ не замена, а партнёр. Он помогает нам освободиться от рутины и сосредоточиться на главном: быть людьми, творить, строить отношения и жить полной жизнью. Главное — не отдать бразды правления машине. Как говорится: ИИ — это инструмент. Как его использовать — решаем мы.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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