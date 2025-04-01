Мужская таблетка от нежелательной беременности: секрет эффективности нового препарата раскрыт!

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Представьте: мужская таблетка от нежелательной беременности, без гормонов и побочек. Это уже не фантастика, а научная разработка с реальными результатами. Препарат под названием YCT-529, созданный в сотрудничестве Колумбийского университета и компании YourChoice Therapeutics, проходит клинические испытания.

Фото: flickr.com by Russell Bernice, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Таблетки

Всё началось с лабораторных исследований на мышах: всего 4 недели — и беременность предотвращалась в 99% случаев. При этом фертильность полностью восстанавливалась после прекращения приёма. Позже эффект подтвердился у приматов — через 2 недели приёма уровень сперматозоидов существенно снижался. Безопасность? Побочные эффекты не обнаружены.

В 2024 году успешно завершена первая фаза испытаний на людях, сейчас продолжается вторая, более масштабная фаза. Исследование поддержано рядом уважаемых институтов, включая NIH, NICHD и Male Contraceptive Initiative.

Почему это важно? Почти 50% беременностей в мире — непреднамеренные. Женщинам десятилетиями приходилось нести основную нагрузку контрацепции. Новый препарат — шаг к справедливому распределению ответственности и свободе выбора для обоих партнёров.

Уточнения

Контрацепция (от новолат. contraceptio — исключение) — предотвращение беременности механическими (презервативы, шеечные колпачки и другое), химическими (например, влагалищные шарики, грамицидиновая паста) и другими противозачаточными средствами и способами.

