Неожиданное открытие: сапфиры рождаются прямо под нашими ногами

1:54 Your browser does not support the audio element. Наука

Сапфиры веками считались загадкой природы. Их удивительный цвет и прочность сделали эти камни объектом восхищения и исследований. Но только теперь ученые приблизились к пониманию, как именно они формируются — и дело тут не только в магме.

Фото: wikimedia by Parent Géry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сапфир

Где зарождаются сапфиры

Синий блеск сапфиров связан с их происхождением в недрах Земли. Долгое время считалось, что они формируются либо глубоко в мантии, либо при подъеме магмы, но никаких точных данных не было.

Всё изменилось благодаря масштабному исследованию геологов в районе вулканического Эйфеля — уникального региона с древними лавовыми отложениями.

Как проходило исследование

Исследователи собрали 223 микроскопических кристалла сапфира и подвергли их тщательному анализу. Используя вторичную ионную масс-спектрометрию, они проверили содержание таких элементов, как рутил и циркон, а также измерили изотопный состав кислорода в минерале.

"Мы хотели понять, действительно ли сапфиры зарождаются в мантии или всё же появляются в коре и поднимаются вместе с магмой", — поясняют авторы работы.

Что показали результаты

Результаты оказались неожиданными. Сапфиры формируются не глубже 7 километров под поверхностью, то есть в верхней части земной коры.

Их рождение — это результат экстремального давления и температуры, под действием которых оксид алюминия превращается в корунд — основу сапфира. А магма тут действительно ни при чём, кроме того, что она поднимает эти кристаллы на поверхность, как лифт.

Почему это важно

Таким образом, синий драгоценный камень — вовсе не продукт глубинных недр, а свидетельство того, как мощные геологические процессы могут творить красоту буквально под нашими ногами.

Уточнения

Геоло́гия (от др.-греч. γῆ "Земля" + λόγος "учение, наука") — совокупность наук о строении Земли (и других небесных тел), её происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин.

