Проклятие белого металла: как олово подставило целые армии

Кто бы мог подумать, что такой скромный металл, как олово, способен перевернуть ход истории? Его загадочные свойства в холоде стали настоящим проклятием для великих полководцев и отважных путешественников.
В 1910 году полярник Роберт Скотт отправился в Антарктиду с амбициозной целью — покорить Южный полюс. Но среди льдов его подстерегла не только непогода. С собой команда везла провизию и топливо, герметично запаянные оловянными швами.
При экстремальном охлаждении белое олово превращается в серое — кристаллическая структура меняется, и металл буквально рассыпается в пыль. Это явление носит мрачное название — оловянная чума.
Итог? Герметичность была нарушена, топливо вытекло, еда испортилась. Экспедиция оказалась на грани, и ни один из её участников не вернулся домой.
В 1812 году армия Наполеона вошла в Россию, оснащённая формой с… оловянными пуговицами. Казалось бы, мелочь. Но морозы сделали своё дело — пуговицы начали крошиться, мундиры не держались закрытыми.
Солдаты замерзали, заболевали, умирали. Потери оказались настолько велики, что это стало одной из причин поражения великой армии и отступления Наполеона.
"Сегодня мы знаем, как избежать разрушения олова. Добавки висмута, меди или серебра в сплав стабилизируют структуру и предотвращают фазовый переход", — рассказывает Богдан Шмыков.
Маленький химический нюанс оказался роковым в больших исторических событиях. И это только один из примеров, когда наука и история сталкиваются не в учебниках, а в реальной жизни.
О́лово (химический символ — Sn, от лат. Stannum) — химический элемент 14-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы четвёртой группы, IVA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 50 и атомной массой 118,710(7).
Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.