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Проклятие белого металла: как олово подставило целые армии

2:03
Наука

Кто бы мог подумать, что такой скромный металл, как олово, способен перевернуть ход истории? Его загадочные свойства в холоде стали настоящим проклятием для великих полководцев и отважных путешественников.

пуговицы оловянные
Фото: https://commons.wikimedia.org by Auckland War Memorial Museum Tāmaki Paenga Hira, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
пуговицы оловянные

Трагедия у Южного полюса

В 1910 году полярник Роберт Скотт отправился в Антарктиду с амбициозной целью — покорить Южный полюс. Но среди льдов его подстерегла не только непогода. С собой команда везла провизию и топливо, герметично запаянные оловянными швами.

При экстремальном охлаждении белое олово превращается в серое — кристаллическая структура меняется, и металл буквально рассыпается в пыль. Это явление носит мрачное название — оловянная чума.

Фатальная ошибка экспедиции

Итог? Герметичность была нарушена, топливо вытекло, еда испортилась. Экспедиция оказалась на грани, и ни один из её участников не вернулся домой.

Зимний провал великой армии

В 1812 году армия Наполеона вошла в Россию, оснащённая формой с… оловянными пуговицами. Казалось бы, мелочь. Но морозы сделали своё дело — пуговицы начали крошиться, мундиры не держались закрытыми.

Солдаты замерзали, заболевали, умирали. Потери оказались настолько велики, что это стало одной из причин поражения великой армии и отступления Наполеона.

Что говорят сегодня

"Сегодня мы знаем, как избежать разрушения олова. Добавки висмута, меди или серебра в сплав стабилизируют структуру и предотвращают фазовый переход", — рассказывает Богдан Шмыков.

Когда наука и история сталкиваются

Маленький химический нюанс оказался роковым в больших исторических событиях. И это только один из примеров, когда наука и история сталкиваются не в учебниках, а в реальной жизни.

Уточнения

О́лово (химический символ — Sn, от лат. Stannum) — химический элемент 14-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы четвёртой группы, IVA), пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 50 и атомной массой 118,710(7).

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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