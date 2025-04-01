Удивительное открытие о слухе: вы и не знали, на что способен ваш мозг

2:03 Your browser does not support the audio element. Наука

Оказывается, даже если вы никогда не брали в руки музыкальный инструмент и вам говорили, что слух — не ваше, у мозга может быть своё мнение на этот счёт. Исследование специалистов Калифорнийского университета в Санта-Крузе выявило удивительный факт: большинство людей способны точно воспроизводить мелодии, не осознавая этого.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Наушники

Музыка в голове — не просто шум

"Приставучие" мелодии, которые застревают в голове и повторяются без вашего желания, стали идеальной основой для эксперимента. Участники записывали, как они напевают такие мелодии на телефон. А затем учёные проверяли точность — и были удивлены.

В 44,7% случаев люди попадали в тональность оригинала безошибочно.

В 68,9% случаев отклонение составляло всего ±1 полутон.

Это говорит о том, что наш мозг автоматически сохраняет звуковую информацию с потрясающей точностью — даже если мы не умеем "определять" ноты или не считаем себя музыкальными.

Никто не знал, что он может

Интересно, что ни один из участников не был музыкантом и не считал себя способным к пению. Более того, после эксперимента никто не верил, что справился с задачей. Но аудиозаписи доказывали обратное.

По словам Мэтта Эванса, специалиста по когнитивной психологии, участники просто не умеют "пометить" точность своего воспроизведения — в отличие от обладателей истинного абсолютного слуха.

Что это меняет

Это открытие разрушает стереотип о том, что абсолютный слух — редкая привилегия. Напротив, у большинства людей есть "скрытая" способность к точному воспроизведению звуков. Просто они об этом не догадываются.

Возможно, это сигнал: стоит дать музыке второй шанс. Ваш мозг уже делает полдела за вас — и делает это без вашего ведома.

Уточнения

Нейронау́ки - междисциплинарная область знаний, занимающаяся изучением нейронных процессов.

