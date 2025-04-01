Луна когда-то пылала огнём: что скрывает её застывшая поверхность

Когда-то поверхность Луны не была покрыта кратерами и серой пылью, как сегодня. Она представляла собой настоящий океан из расплавленной магмы — без берегов, без тверди.
23 августа 2023 года индийский луноход "Прагъян" ("мудрость" на санскрите), спущенный модулем "Викрам", коснулся самой южной точки Луны из всех, что были достигнуты человечеством. Его миссия — узнать, из чего состоит Луна под тонкой пеленой реголита.
За год исследований шестиколёсный аппарат преодолел более 100 метров и провёл 23 анализа в разных точках. На борту — спектрометры, позволяющие "заглянуть" не только в поверхностный слой, но и глубже.
И что же обнаружилось? Почва на южном полюсе почти не отличается от той, что была доставлена на Землю полвека назад миссиями "Аполлон-16" и "Луна-20". В ней доминирует ферроановый анортозит — порода, образующаяся при остывании магмы.
Это поразительное совпадение — один и тот же состав в столь удалённых точках Луны — натолкнуло учёных на смелый вывод: когда-то Луна полностью была залита жидкой магмой. Причём этот океан был повсеместным и глобальным.
Как он появился? Считается, что Луна родилась после столкновения Земли с планетой размером с Марс. В результате катастрофы в космос была выброшена огромная масса раскалённой породы, из которой и сформировался наш спутник.
Со временем магма начала остывать. Минералы с высокой плотностью опускались в глубину, формируя мантию, а лёгкий анортозит поднимался вверх, образуя кору. Так и началась долгая история Луны, которую мы знаем сегодня.
Геоло́гия (от др.-греч. γῆ "Земля" + λόγος "учение, наука") — совокупность наук о строении Земли (и других небесных тел), её происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин.
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