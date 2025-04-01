Луна когда-то пылала огнём: что скрывает её застывшая поверхность

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

Когда-то поверхность Луны не была покрыта кратерами и серой пылью, как сегодня. Она представляла собой настоящий океан из расплавленной магмы — без берегов, без тверди.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Księżyc_5.jpg by Namysław Tatarynowicz Луна охотника

Индийский след на Луне

23 августа 2023 года индийский луноход "Прагъян" ("мудрость" на санскрите), спущенный модулем "Викрам", коснулся самой южной точки Луны из всех, что были достигнуты человечеством. Его миссия — узнать, из чего состоит Луна под тонкой пеленой реголита.

Результаты годовой работы

За год исследований шестиколёсный аппарат преодолел более 100 метров и провёл 23 анализа в разных точках. На борту — спектрометры, позволяющие "заглянуть" не только в поверхностный слой, но и глубже.

Почва, как в 1972 году

И что же обнаружилось? Почва на южном полюсе почти не отличается от той, что была доставлена на Землю полвека назад миссиями "Аполлон-16" и "Луна-20". В ней доминирует ферроановый анортозит — порода, образующаяся при остывании магмы.

Удивительное совпадение

Это поразительное совпадение — один и тот же состав в столь удалённых точках Луны — натолкнуло учёных на смелый вывод: когда-то Луна полностью была залита жидкой магмой. Причём этот океан был повсеместным и глобальным.

Происхождение Луны

Как он появился? Считается, что Луна родилась после столкновения Земли с планетой размером с Марс. В результате катастрофы в космос была выброшена огромная масса раскалённой породы, из которой и сформировался наш спутник.

Остывание и рождение коры

Со временем магма начала остывать. Минералы с высокой плотностью опускались в глубину, формируя мантию, а лёгкий анортозит поднимался вверх, образуя кору. Так и началась долгая история Луны, которую мы знаем сегодня.

Уточнения

Геоло́гия (от др.-греч. γῆ "Земля" + λόγος "учение, наука") — совокупность наук о строении Земли (и других небесных тел), её происхождении и развитии, основанных на изучении геологических процессов, вещественного состава, структуры земной коры и литосферы всеми доступными методами с привлечением данных других наук и дисциплин.

