Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секретные военные автомобили СССР: от амфибий до броневиков
Сюрприз на Жить здорово!: Винокур продемонстрировал личное фото Малышевой со своего телефона
Готовы к весне? Обновите свой сад, не совершив этих ошибок
Ведущий Первого канала раскрыл, как санкции ЕС повлияли на его жизнь: доставляют неудобства
Эти старинные детали в интерьере могут повысить стоимость вашего дома на тысячи
От отказа до авторских сценариев: как Давай поженимся стало делом жизни для Ларисы Гузеевой
Петросян отреагировал на идею передать дом Пугачёвой в руки юмористов: это несерьёзно
Слишком много зелени: как комнатные растения могут испортить ваш сон и здоровье
Спи спокойно и сжигай калории: напитки, активирующие обмен веществ

Запахи вместо мозга: кто на планете решает задачи без нейронов

2:01
Наука

На планете уже миллионы лет живёт существо, которое умеет решать задачи, строить карты и прокладывать маршруты — при этом у него даже нет мозга. Это не фантастика, а реальность мира простейших. Встречайте: слизевики.

Physarum psittacinum
Фото: https://commons.wikimedia.org by Katja Schulz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Physarum psittacinum

Один — ничто, вместе — сила

Слизевики, или миксомицеты, — странные создания, по виду напоминающие грибы. В одиночку они похожи на амёб, медленно ползут и питаются бактериями. Но как только еда заканчивается, они начинают собираться в нечто большее — огромное, пульсирующее тело, называемое плазмодием.

В этом состоянии они ведут себя как единый организм. Могут определить, где находится пища, и устремиться к ней, вытягивая отростки или целиком передвигаясь в нужном направлении. Если рядом становится слишком светло, они предпочитают спрятаться в тени.

Без мозга, но с памятью и координацией

Движение плазмодия — не просто хаотичное ползание. Всё дело в белке миксомиозине. Он похож на тот, что отвечает за сокращения мышц у животных. Внутри "тела" слизевика вещество становится то жиже, то гуще: "голова" растекается, "хвост" сжимается — и всё существо медленно, но уверенно двигается вперёд. Как клетки между собой координируют это движение — остаётся тайной.

Но по-настоящему удивительное начинается в лабиринтах. Слизевик способен запоминать, где еды нет, и больше туда не возвращается. У него нет глаз, но есть хеморецепция — он чувствует запахи. Исследуя тупик, он оставляет химический след и потом обходит его стороной.

Если запустить в этот же лабиринт другого слизевика, он будет дезориентирован: сигналы первого мешают ему быстро найти пищу. Получается, что каждый такой организм создаёт собственную навигационную карту — и это уже похоже на настоящий коллективный разум.

Уточнения

Биоло́гия (греч. βιολογία; от др.-греч. βίος "жизнь" + λόγος "учение, наука") — наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания.

Автор Сергей Суслов
Сергей Суслов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собака для тех, кто вечно в делах: 5 пород, которые не обидятся
Домашние животные
Собака для тех, кто вечно в делах: 5 пород, которые не обидятся Аудио 
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения
Наука и техника
Ночной крем, который запускает рост волос: как учёные обманули природу облысения Аудио 
Пылевые клещи и бактерии на простынях: что вы не знали о стирке белья
Недвижимость
Пылевые клещи и бактерии на простынях: что вы не знали о стирке белья Аудио 
Популярное
На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России

Почему японцы меняют масло каждые 5 тысяч км? Ответ не в менталитете, а в цифрах — и он может кардинально изменить ваши взгляды на техобслуживание.

На вид абсурд, на деле логика: зачем в Японии льют масло втрое чаще, чем в России
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Российские компании почти полностью погасили миллиардный кредит перед Финляндией
Простой шаг по квартире заменяет бег и тренажёры: вы удивитесь результату
Добавьте это в ведро с водой: окна будут сиять без единого развода
США не удалось принудить страны Карибского бассейна отказаться от услуг кубинских врачей Любовь Степушова Самолёт Ту-334: советский уникальный проект, который так и не встал на крыло Дмитрий Плотников Волшебник Мерлин и король Артур: как технологии помогли раскрыть древнюю легенду Игорь Буккер
Добавьте вместо яйца — и котлеты станут в 2 раза вкуснее
Густой и сытный: суп, в который влюбляются с первой ложки
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Один приём с листьями — и клубника даст в два раза больше
Последние материалы
Сюрприз на Жить здорово!: Винокур продемонстрировал личное фото Малышевой со своего телефона
Готовы к весне? Обновите свой сад, не совершив этих ошибок
Ведущий Первого канала раскрыл, как санкции ЕС повлияли на его жизнь: доставляют неудобства
Эти старинные детали в интерьере могут повысить стоимость вашего дома на тысячи
От отказа до авторских сценариев: как Давай поженимся стало делом жизни для Ларисы Гузеевой
Петросян отреагировал на идею передать дом Пугачёвой в руки юмористов: это несерьёзно
Слишком много зелени: как комнатные растения могут испортить ваш сон и здоровье
Спи спокойно и сжигай калории: напитки, активирующие обмен веществ
Когда погода зовёт на пикник: закуска, которая готовится быстрее мяса
Касаткина ушла под австралийский флаг: свобода или побег
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.