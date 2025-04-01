Запахи вместо мозга: кто на планете решает задачи без нейронов

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

На планете уже миллионы лет живёт существо, которое умеет решать задачи, строить карты и прокладывать маршруты — при этом у него даже нет мозга. Это не фантастика, а реальность мира простейших. Встречайте: слизевики.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Katja Schulz, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Physarum psittacinum

Один — ничто, вместе — сила

Слизевики, или миксомицеты, — странные создания, по виду напоминающие грибы. В одиночку они похожи на амёб, медленно ползут и питаются бактериями. Но как только еда заканчивается, они начинают собираться в нечто большее — огромное, пульсирующее тело, называемое плазмодием.

В этом состоянии они ведут себя как единый организм. Могут определить, где находится пища, и устремиться к ней, вытягивая отростки или целиком передвигаясь в нужном направлении. Если рядом становится слишком светло, они предпочитают спрятаться в тени.

Без мозга, но с памятью и координацией

Движение плазмодия — не просто хаотичное ползание. Всё дело в белке миксомиозине. Он похож на тот, что отвечает за сокращения мышц у животных. Внутри "тела" слизевика вещество становится то жиже, то гуще: "голова" растекается, "хвост" сжимается — и всё существо медленно, но уверенно двигается вперёд. Как клетки между собой координируют это движение — остаётся тайной.

Но по-настоящему удивительное начинается в лабиринтах. Слизевик способен запоминать, где еды нет, и больше туда не возвращается. У него нет глаз, но есть хеморецепция — он чувствует запахи. Исследуя тупик, он оставляет химический след и потом обходит его стороной.

Если запустить в этот же лабиринт другого слизевика, он будет дезориентирован: сигналы первого мешают ему быстро найти пищу. Получается, что каждый такой организм создаёт собственную навигационную карту — и это уже похоже на настоящий коллективный разум.

Уточнения

Биоло́гия (греч. βιολογία; от др.-греч. βίος "жизнь" + λόγος "учение, наука") — наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания.

