Создана технология мгновенной зарядки для смартфонов

Смартфон можно будет зарядить мгновенно. Такую технологию разработали эксперты из австралийского вуза Аделаиды, отмечает ABC News.
Однако ноу-хау пока работает только с iPhone. Необходимо поменять обычную батарею на устройство, в которое внедрен датчик, распределяющий полученную энергию.
В данный момент ученые оценивают безопасность изобретения для людей. Далее они начнут разрабатывать устройства, мгновенно питающие иные смартфоны.
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