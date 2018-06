Физики объяснили, почему инопланетяне никогда не будут найдены

В Британии ответили на вопрос, почему мы до сих не нашли инопланетян. Свои выводы физики опубликовали в научном журнале Proceedings of the Royal Society of London A.

Фото: Fotodom.ru

Понять, почему человечеству так и не удалось связаться с другими мирами, исследователям помогли расчеты и формула. Ничего нового активисты не изобрели, однако были более внимательными к деталям, чем их предшественники, изучавшие этот вопрос.

Еще более полувека назад разработали формулу, по которой можно вычислить, сколько цивилизаций находится в Галактике. Открытие принадлежит астроному Фрэнку Дрейку.

По его расчетам стало ясно, что шансы найти другую жизнь и связаться с ней велики. На основе этого вывода физик Энрико Ферми задал скептический вопрос: если инопланетных цивилизаций так много, то почему мы до сих пор не нашли доказательств?

Сейчас этот тезис известен как парадокс Ферми. Новое объяснение этому термину отыскали исследователи из Англии. Физики обратили внимание, что при расчетах по формуле Дрейка многие ученые берут за основу неточные данные. Из-за этого итогом уравнения становится какая-то "конкретная" цифра, близкая к желаемой, а не большой набор различных вариантов ответа.

Британские исследователи просчитали уравнение Дрейка с учетом всех погрешностей, учли такие характеристики как срок существования цивилизаций, время, за которое образуются звезды, количество светил с планетами и космических объектов, схожих с Землей.

Физики объединили эти расчеты при помощи статистики и выяснили, в 30% результатов выходило так, что в Галактике действительно больше не было цивилизаций. В части ответов количество других миров было высоким, как и определяли раньше.

Поэтому британские активисты заявили, что парадокс Ферми просто не имеет смысла. Отсутствие видимых цивилизаций можно объяснить по формуле Дрейка. Но, вероятность, что люди встретят новую жизнь в будущем, или она существовала в прошлом, все же есть.