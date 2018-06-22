Сирийский конфликт заставил Ближний Восток обратить внимание на российское оружие

Сирийский конфликт раскрыл потенциал российского оружия для ближневосточных стран, считает Mesp.me.

Фото: mil.ru

По мнению издания, когда государство решает купить оружие, то на выбор влияют его эффективность и политика. Ситуация в Сирии продемонстрировала то и другое. Стоит отметить, из какой почвы произрастают эти рассуждения: шесть лет назад у Москвы покупали товар лишь ОАЭ, Алжир, Иордания и Египет. К прошлому году количество государств в два раза увеличилось, возросли и объемы, и суммы контрактов.

Причину такого скачка Mesp.me объясняет тем, что Ближний Восток был впечатлен результатами в Сирии. Этот конфликт стал испытанием для большинства нового оружия (источники называют разные цифры, колеблющиеся от 60 до 200).

Особо зарекомендовали себя Ту-160 и Су-34. Также свою мощь продемонстрировали танк Т-90, вертолет Ка-52, БМПТ-72. Исключая системы С-400, все оружие, на которое возник спрос, впервые проверили в сирийских столкновениях.

Эффективность и экономичность — еще один плюс российского оружия. Отталкивает ближневосточные государства от сделок с США неуверенность в том, насколько лояльно относится к ним американское правительство. В то время как Россия идет навстречу, предоставляя кредиты и скидки для партнеров.

Все это позволило РФ увеличить влияние в регионе и заинтересовать своими технологиями.

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