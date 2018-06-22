Сирийский конфликт заставил Ближний Восток обратить внимание на российское оружие

Сирийский конфликт раскрыл потенциал российского оружия для ближневосточных стран, считает Mesp.me.
По мнению издания, когда государство решает купить оружие, то на выбор влияют его эффективность и политика. Ситуация в Сирии продемонстрировала то и другое. Стоит отметить, из какой почвы произрастают эти рассуждения: шесть лет назад у Москвы покупали товар лишь ОАЭ, Алжир, Иордания и Египет. К прошлому году количество государств в два раза увеличилось, возросли и объемы, и суммы контрактов.
Причину такого скачка Mesp.me объясняет тем, что Ближний Восток был впечатлен результатами в Сирии. Этот конфликт стал испытанием для большинства нового оружия (источники называют разные цифры, колеблющиеся от 60 до 200).
Особо зарекомендовали себя Ту-160 и Су-34. Также свою мощь продемонстрировали танк Т-90, вертолет Ка-52, БМПТ-72. Исключая системы С-400, все оружие, на которое возник спрос, впервые проверили в сирийских столкновениях.
Эффективность и экономичность — еще один плюс российского оружия. Отталкивает ближневосточные государства от сделок с США неуверенность в том, насколько лояльно относится к ним американское правительство. В то время как Россия идет навстречу, предоставляя кредиты и скидки для партнеров.
Все это позволило РФ увеличить влияние в регионе и заинтересовать своими технологиями.
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