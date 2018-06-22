СМИ: Польша вернула в строй несколько десятков советских Т-72

Польша нашла быстрый и дешевый способ оснастить танками новую дивизию — модернизировать старые машины. О такой политике рассказала Rzeczpospolita.

В сообщении отмечается, что агентство военного имущества страны хотело продать неиспользуемые объекты. Однако передумало и отменило сделку с Иорданией, которой должны били отойти несколько десятков Т-72. По информации газеты, эти машины еще застали времена Варшавского договора. Теперь их ждет новая жизнь: модернизация и служба в бронетанковых бригадах.

Схожая картина и в сфере недвижимости. Было решено продать ее гражданским, так как для армии объекты были не нужны. Сейчас же все, что находится восточнее Вислы, осматривается военными, а гражданским, чтобы получить недвижимость, надо добиться согласия от Минобороны.

Напомним, что о создании новой дивизии стало известно весной от главы военного ведомства Мариуша Блащака. Сейчас в армии лишь 1 танковая дивизия и 2 механизированные, находящиеся под началом сухопутных войск.