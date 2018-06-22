Ученые: химиотерапия провоцирует развитие рака

Химиотерапия провоцирует развитие злокачественных новообразований. К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо.

Они обратились к исследованиям коллег, чьи научные эксперименты показали: химиотерапия приводит к клеточным изменениям у пациентов с раком молочной железы. Поэтому было решено изучить эффект, который оказывает распространенный препарат паклитаксел, применяемый при лечении рака молочной железы. Исследователи акцентировали внимание на легких, потому что они ближе всех находятся к груди.

В результате у пациентов, которым была назначена химиотерапия паклитакселом, был обнаружен ген Atf3. Он способствует распространению метастаз по легким, а затем делает все, чтобы повысить шансы клеток на выживание.

Другими словами, химиотерапия оказывает канцерогенный эффект на организм, активируя этот ген. Исследователи были удивлены, насколько препарат, делал организмы пациентов беззащитными перед раком.

Исследователи призвали медицинское сообщество быть осторожными, назначая химиотерапию: она может помочь в лечении рака, но может повысить шансы на его распространение.

Стоит отметить, что это не первое исследование, доказавшее опасность химиотерапии. Группа ученых из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна обнаружила, что у пациентов, которым были назначены два обычных препарата химиотерапии, увеличился шанс распространения рака. Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

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