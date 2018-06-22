На Украине найден аналог "Арматы" 1988 года выпуска

У Киева есть танк-конкурент российской "Армате". Такую информацию распространил украинский военный специалист Михаил Жирохов, опубликовав материал в "Деловой столице".

Фото: flickr.com/министерство обороны Украины

Это загадочное оружие — советская разработка "Объект 477", к ней приступили еще в 80-е годы ХХ века специалисты Харьковского конструкторского бюро. Планировалось оснастить танк различной электроникой, а также 152-миллиметровым орудием.

Программа была закрыта из-за распада СССР, к тому моменту подготовили лишь недоукомплектованный образец. В 90-е годы проектом под именем "Нота" заинтересовалось российское Министерство обороны: собрали примерно 10 макетов, некоторые оказались на изучении в РФ. Через 10 лет российская сторона предпочла собственные проекты, когда финансирование закончилось, проект заморозили.

Специалисты Харьковского бюро вспомнили о разработке три года назад. По мнению Жирохова, этот танк может соперничать с машинами, которыми оснащены армии западных и восточных стран, ведь его отличают широко панорамный многоканальный прицел и мощное орудие. Оно дает возможность уничтожать далеко расположенные цели.

Стоит отметить, машины, находящиеся в настоящее время в распоряжении украинской армии (Т-84 "Оплот"), считаются одними из худших после соревнования Strong Europe Tank Challenge (ФРГ).

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